Bericht: iPadOS 19 vor massivem macOS-ähnlichem Upgrade

Es gibt bereits Gerüchte, dass iPadOS 19 ein großes UI-Redesign erhalten wird, das die erwarteten Änderungen in iOS 19 widerspiegelt. Einem kürzlich erschienenen Bericht zufolge könnte Apple mit iPadOS 19 jedoch noch weitere wichtige Softwareverbesserungen einführen, die über die neue Benutzeroberfläche hinausgehen. Es wird vermutet, dass damit endlich ein macOS-ähnlicheres Erlebnis auf dem iPad geschaffen wird.

Seit langem wird gemunkelt, dass Apple an einer Vereinheitlichung von iPadOS und macOS arbeitet, aber das hat sich in den letzten Softwaregenerationen nicht bewahrheitet. Stattdessen wurden bestehende Funktionen wie der Stage Manager immer weiter verfeinert, während sich das iPadOS insgesamt immer noch wie eine erweiterte Version von iOS anfühlt. Das hat das Potenzial der leistungsstärkeren Chipsätze der M-Serie in den iPads wohl eingeschränkt. Dieser Ansatz könnte sich jedoch mit iPadOS 19 ändern.

Mark Gurman vonBloomberg hat erklärt, dass iPadOS 19 dank wichtiger Verbesserungen bei der Produktivität, den Multitasking-Funktionen und der Verwaltung von App-Fenstern endlich näher an macOS herankommen wird. Er hat zwar keine genauen Angaben gemacht, aber es ist wahrscheinlich, dass wir einige grundlegende Elemente von macOS in iPadOS 19 integriert sehen werden.

"Mir wurde gesagt, dass sich das diesjährige Upgrade auf Produktivität, Multitasking und die Verwaltung von App-Fenstern konzentrieren wird - mit dem Ziel, dass das Gerät mehr wie ein Mac funktioniert. Es hat lange auf sich warten lassen, denn iPad Power-User haben Apple angefleht, das Tablet leistungsfähiger zu machen."

Mögliche macOS-ähnliche Funktionen in iPadOS 19

Dazu könnte insbesondere die völlig freie Positionierung von Fenstern gehören, die die Beschränkungen des Stage Managers aufhebt. Das würde es den Nutzern ermöglichen, App-Fenster frei auf dem Bildschirm zu verschieben und in der Größe zu verändern, was dem Desktop-Erlebnis von macOS und Windows sehr ähnlich wäre.

Apple könnte in iPadOS 19 endlich eine macOS-ähnliche Größenänderung und Positionierung von Apps erlauben. / © nextpit

Neben dieser verbesserten Fenstergrößenanpassung wäre es logisch, dass Apple iPadOS 19 mit einer verbesserten App-Switcher-Oberfläche ausstattet, die der Mission Control von macOS ähnelt. Außerdem würde es nicht überraschen, wenn es in iPadOS verbesserte Drag-and-Drop-Gesten und umfangreichere Steuerelemente für die Verwendung von Zubehör wie Maus und Tastatur mit dem iPad gäbe.

Allein diese potenziellen neuen Funktionen und Verbesserungen in iPadOS 19 würden den iPad-Nutzern eine deutliche Verbesserung der Produktivität und Benutzerfreundlichkeit bieten, die sich viele seit der Einführung von Apples M-Serien-Silizium in den iPads gewünscht haben.

Derzeit gibt es noch keine konkreten Informationen, die diese Spekulationen endgültig bestätigen. Es ist jedoch logisch, dass Apple den Nutzerinnen und Nutzern überzeugende Gründe liefern würde, um weiterhin in iPads zu investieren und so möglicherweise die Verkaufszahlen zu steigern.

iPadOS 19 soll zusammen mit iOS 19 auf der WWDC 2025 im Juni angekündigt werden. Es wird erwartet, dass es irgendwann im Herbst oder im September veröffentlicht wird, möglicherweise zeitgleich mit der Ankündigung des neuen iPhone 17 (Pro).