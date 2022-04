GPS-Tracker für Hunde & Katzen: Die besten Modelle im Vergleich

Mit einem GPS-Tracker für Hund oder Katze behaltet Ihr Eure Tiere immer im Blick. Das bietet sich besonders an, wenn Eure Katze frei in der Nachbarschaft herumläuft oder Euer Hund gerne mal Reißaus nimmt. In unserem Vergleich der GPS-Tracker für Tiere stellen wir Euch beliebte Modelle vor und verraten Euch, ob AirTag oder SmartTag gute Alternativen sind.

Die Akkulaufzeiten von Gegenstands- und Haustier-Trackern weichen stark voneinander ab. Mit mindestens sieben Tagen sind die Modelle in diesem Artikel aber allesamt ausdauernd. Kürzere Akkulaufzeiten bieten in der Regel jene Modelle, die mit einem Mobilfunkmodem und einem GPS-Modul ausgestattet sind. Apples AirTags und die SmartTags von Samsung bieten ohne diese Funktionen eine weitaus längere Akkulaufzeit.

Sonderfunktionen für Tiere gibt es in dieser Produktkategorie natürlich nur bei Modellen, die extra für Hunde und Katzen konzipiert wurden. In der Tabelle ganz oben in diesem Artikel erfahrt Ihr, welches Modell welche Funktionalität bietet.

In diesem Artikel haben wir mit dem AirTag von Apple und Samsungs SmartTags allerdings auch Modelle aufgenommen, die ein fehlendes GPS-Modul durch die Verbindung zu anderen Geräten kompensieren. Was die Vor- und Nachteile hiervon sind, behandeln wir später noch einmal ausführlich. Um Euch bei der Entscheidung für oder gegen einen GPS-Tracker für Hunde oder Katzen zu helfen, gehen wir auf einige Details noch einmal genauer ein.

Mit einem GPS-Tracker für Hunde und Katzen könnt Ihr den Standort Eurer Vierbeiner abrufen, wenn sie außerhalb Eures Sichtfelds sind. Wie der Name bereits andeutet, kommt dabei GPS zum Einsatz. Das G lobal P ositioning S ystem kann den Standort dabei auf mehrere Meter genau orten und kommt unter anderem in Eurem Handy für Google Maps oder Pokémon GO zum Einsatz.

Denn Apples AirTag und Samsungs SmartTags kommen ohne GPS aus und vertrauen für die Ortung von Gegenständen auf ein Netzwerk an Geräten. Bindet Ihr Eurem Hund ein AirTag um, könnt Ihr diesen erst einmal in der eigenen Wohnung aufspüren. Da Hunde allgemein eher an ihren Besitzern kleben, ist das Feature wohl eher bei Katzen sinnvoll. Interessant wird der AirTag allerdings, wenn Euer Hund wegglaufen ist.

In diesem Fall könnt Ihr Euren AirTag in in der "Wo ist?"-App als gestohlen melden und erhaltet dabei einen ungefähren Standort. Allerdings nur, wenn Euer Hund an jemandem vorbeiläuft, der ein Apple-Gerät in der Tasche hat. Rennt er beim Reißausnehmen in den Wald, ist das natürlich sehr unwahrscheinlich.

Hier geht's zum Test des Apple AirTag auf NextPit

Gegenstands-Tracker geben also keine absolute Sicherheit. können aber durchaus sinnvoll sein. Neben der Ortung Eures Hundes könnt Ihr Eure Adresse auch auf dem Tracker einspeichern. Nimmt jemand Euren Hund auf und sieht den Tracker am Halsband, kann die Person Eure Kontaktdaten per Handy auslesen und Euch so kontaktieren.

Alternativen zu GPS-Trackern für Hunde und Katzen

Sucht Ihr nach Alternativen zu GPS-Trackern für Hunde und Katzen, gibt es abseits der bereits erwähnten Gegenstands-Tracker keine digitalen Lösungen. Ganz klassisch könnt Ihr natürlich eine Plakette mit Eurer Adresse am Halsband Eures Haustieres befestigen. Wird Euer Hund aufgenommen, werdet Ihr im Optimalfall kontaktiert.

Affiliate Angebot DOGTAP – intelligente Hundemarke mit NFC-Chip

Ist Euer Hund oder Eure Katze für längere Zeit weggelaufen, ist es zudem ratsam, das Ordnungsamt zu informieren. Darüber hinaus empfehlen Experten im Netz, eine Futterstelle in der Nähe Eurer Wohnung oder Eures Hauses aufzustellen. Sofern möglich, ist es zudem ratsam, eine Tür für das entlaufene Tier aufzulassen.

Wie sind Eure Erfahrungen mit Trackern für Hunde oder Katzen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!