Ein gutes Smartphone muss keine vierstellige Summe kosten. Im Marktsegment unter 500 Euro tummeln sich große Namen wie Samsung und Google, wobei Samsung es aktuell sogar nicht einmal in unsere Liste der besten Smartphones unter 500 Euro schafft. Dort vertreten sind Geräte von Google, Nothing und Xiaomi. Außerdem lest Ihr in diesem Artikel, was Ihr beim Kauf eines Handys dieser Preisklasse beachten müsst.