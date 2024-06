Design und Display

Die Vorderseite des Poco F6 Pro wird von dem großen 6,67-Zoll-OLED-Bildschirm dominiert, der die gleiche Auflösung von 1440p und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz wie das Vorgängermodell hat. Neu für das Jahr 2024 sind die verbesserte Helligkeit und die etwas kleineren Ränder, sowie insgesamt etwas niedrigere Abmessungen. Auf der Rückseite finden wir eine schöne Glasoberfläche, die sich weich anfühlt und keine Fingerabdrücke hinterlässt.

Vorteile:

Hochwertiges und schlankes Design

Dünne Ränder

Keine Fingerabdrücke auf der strukturierten Glasrückseite

Helles, hochauflösendes Display

Nachteile:

Keine IP-Klassifizierung für Wasser- oder Staubschutz

Keine Speichererweiterung oder Kopfhörerbuchse

Nachdem wir das Design des Poco F6 schätzen lernten, gefiel uns auch das völlig anders gestaltete F6 Pro. Am Design der Rückseite scheiden sich allerdings die Geister, denn wir gehen nicht davon aus, dass jeder die mattierte Glasrückseite mag. Uns gefällt es, und für diejenigen, die das Design nicht mögen, hat Poco eine Schutzhülle beigelegt, die es verdeckt.

Das Poco F6 Pro ist in weißer (oben) und schwarzer Ausführung erhältlich. / © nextpit

Auf der Rückseite befindet sich außerdem eine erhöhte Insel für das Kameramodul. Der transparente Block hat nicht die gleiche Höhe wie die Kameralinsen, sodass das Handy auf flachen Oberflächen immer noch unruhig schaukelt. Der Block verleiht dem Handy einen hochwertigeren Look und entfernt sich damit von der Gamer-Ästhetik früherer Poco-Handys.

An den Seiten des Poco F6 Pro befinden sich die Lautstärkewippe und die Einschalttaste auf der rechten Seite, der IR-Blaster und das Mikrofon auf der Oberseite, an der Unterseite finden wir Dual-SIM-Einschub, USB-C-Anschluss und Lautsprechergrill, links befindet sich nichts. Das Poco F6 Pro hat keinen Kopfhöreranschluss und unterstützt keine microSD-Karten.

Der OLED-Bildschirm ist hell und hochauflösend. / © nextpit

Wie so viele andere 2024er-Handys macht auch das Poco F6 Pro einen großen Sprung in der Spitzenhelligkeit, die laut Hersteller bis zu 4.000 Nits erreichen kann. Wir konnten diese Behauptung zwar nicht testen, aber das Handy war auch bei hellem Tageslicht gut nutzbar. Abgesehen von der Helligkeit punktet das Display mit den typischen kräftigen Farben des OLED-Panels, einem hohen Kontrast und einer guten Auflösung von 3200 x 1440 px.



Trotz der hochwertigen Verarbeitung und des schönen Designs des Testgeräts bewertet Poco das F6 Pro nicht als wasser- oder staubdicht, was für ein High-End-Gerät im Jahr 2024 eine Enttäuschung ist.