Habt Ihr einen Netflix-Account, solltet Ihr Euch vielleicht Paper Trail ansehen, bei dem Ihr Euren Grips benötigt. Achtsamkeits- und Wellness-Apps scheinen (neben KI) derzeit der letzte Schrei zu sein. Deshalb hofft Balance, Euch dabei zu helfen, ebenjene in Eurem Leben zu finden, und Evolve wirft einen genaueren Blick auf eure Selbstfürsorge. Be My Eyes und Stamurai sind Barrierefreiheits-Apps, die das Leben für Menschen mit Sehbehinderungen bzw. für Menschen, die Hilfe beim flüssigen Sprechen brauchen, einfacher machen sollen.

In diesem schnelllebigen digitalen Zeitalter ist es nicht ungewöhnlich, dass man über Apps stolpert, die einen mit In-App-Käufen oder lästiger Werbung bombardieren. Aber keine Sorge, liebe Leserin und lieber Leser, wir tun alles, um Euch vor unerwarteten Kosten zu bewahren und gleiche Bedingungen zu schaffen. Unsere Mission ist einfach, aber entscheidend: Wir wollen Euch Apps anbieten, die Euer Smartphone-Erlebnis verbessern und Euch zusätzliche Vorteile bringen.

Wenn Ihr Euch einfach nur nach unglaublichen App-Deals sehnt, braucht Ihr auch nicht länger zu suchen, denn wir präsentieren Euch unsere sorgfältig zusammengestellte Sammlung kostenloser Apps und Games! Jede Woche wählen wir dort eine Reihe von Apps aus, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber jetzt im Rahmen einer exklusiven Aktion kostenlos erhältlich sind.

Lasst uns jetzt ohne weitere Verzögerung einen Blick auf die Crème de la Crème dieser Woche werfen – die Top 5 Apps, auf die Ihr ganz dringend einmal ein Auge werfen solltet.

Paper Trail (Android & iOS)

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich in meiner Jugend Mad Magazines gelesen habe und immer von den Titelseiten begeistert war, auf denen Ihr ein Bild seht, das sich dann ändert, wenn Ihr das Cover entsprechend der vorgegebenen Linien faltet. Bei Paper Trail ist es ähnlich: Ihr löst Rätsel und erkundet Orte in der Papierwelt. Um voranzukommen, muss man schon ein bisschen Grips haben, und das dazugehörige Artwork ist auf jeden Fall einen Blick wert.

Mir gefällt die Art Direction und es wäre schön, wenn dieses Spiel in gedruckter Form erscheinen würde, obwohl ich mich frage, wie man es in der realen Welt umsetzen kann. Dazu braucht es schon Magie auf Hogwarts-Niveau, das ist sicher! Nehmt Euch Zeit, die verschiedenen Teile der "Seite" zusammenzusetzen, um Wege zu neuen Bereichen zu öffnen und verschiedene Rätsel zu lösen. Wenn Ihr auf Eurem Weg neue Charaktere trefft, könnt Ihr Euch auch Zugang zu weiteren Teilen des Spiels verschaffen.

Preis: Abo (Netflix-Konto) / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Da es keinen Timer gibt, müsst Ihr Euch keine Sorgen machen, dass Ihr bei schweißtreibenden Sessions gegen die Uhr kämpfen müsst. Nehmt Euch Zeit. Wenn Ihr auf ein scheinbar unlösbares Rätsel stoßt, solltet Ihr eine Pause einlegen. Ich habe es als sehr hilfreich empfunden, an etwas anderes zu denken, nur um später zurückzukehren und es zu lösen.

Ladet Paper Trail aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Balance: Meditation & Schlaf (Android & iOS)

Ich kenne das, wenn sich die Arbeit stapelt und es schwierig scheint, einen Weg zu finden, um abzuschalten. Schließlich müssen die Rechnungen am Ende des Monats bezahlt werden. Also beiße ich die Zähne zusammen, ziehe mich selbst aus diesem Sumpf und mache weiter. Das heißt aber nicht, dass ich mein allgemeines Wohlbefinden dabei vergesse, denn bei aller Aufopferung für die Firma darf man selbst dabei nicht zu kurz kommen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (5,99 €–349,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Bekommt das Leben besser in den Griff mit Balance. / © nextpit

Balance soll mein Stresslevel in den Griff bekommen, mir beim Schlafen helfen und wirbt damit, das erste personalisierte Meditationsprogramm der Welt zu sein. Jeden Tag werden mir mehrere Fragen zu meinen Meditationserfahrungen, Zielen und Vorlieben gestellt. Nach der Beantwortung dieser Fragen stellt Balance eine tägliche Meditation aus seiner Audiobibliothek zusammen. Natürlich ist Ehrlichkeit hier die beste Strategie und ich glaube nicht, dass mich eine App bei meiner besten Freundin verrät.

Ich mag es, wie beruhigend und friedlich die Sprechstimme sein kann, und für jemanden wie mich, der manchmal mit den Gedanken ganz woanders ist, ist es schön, eine App zu haben, die mir hilft, mich zu konzentrieren, damit ich mich besser entspannen und anschließend ein bisschen schlafen kann.

Ladet Balance: Meditation & Schlaf aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Stamurai (Android & iOS)

Stottern ist überhaupt nicht lustig, und Kinder können in der Schule und in anderen sozialen Umfeldern ziemlich gemein sein, wenn sie jemanden ausgrenzen, der stottert. Ich muss es wissen, denn ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich mich in meiner Jugend manchmal über andere lustig gemacht habe, die "anders" als die Norm sind. Damals konnte sich nicht jeder eine Sprachtherapie leisten, aber mit Stamurai gibt es jetzt eine App, die Menschen dabei helfen kann, Ihr Stottern zu überwinden. Mir gefällt, wie das Video mir den Einstieg erklärt, und dass es von da an ziemlich einfach und bequem ist.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,59 €–189,00 €) / Konto erforderlich: Ja

Ein virtueller Sprachtherapeut, der Euch hilft, Euer Stottern zu überwinden. / © nextpit

Neben dem Training gefällt mir der Community-Tab, der es mir ermöglicht, zu einem Zeitpunkt meiner Wahl Gruppen-Videoanrufe mit anderen Menschen zu führen. Das zeigt mir, dass ich nicht allein bin, und mit diesem Wissen fällt es mir leichter, das Stottern zu überwinden, weil ich weiß, dass es andere gibt, die auf demselben Weg sind wie ich. Es gibt auch eine Bibliotheksfunktion, die verschiedene Übungsmöglichkeiten bietet, unter anderem Atemübungen und Meditation.

Natürlich kann diese App nicht auf die Bedürfnisse eines jeden Einzelnen zugeschnitten werden. Und eine App kann niemals die Betreuung durch einen Fachmann ersetzen, daher solltet Ihr Euch immer an Profis wenden.

Vielleicht sind die Wörter in Stamurai, die für die Praxis verwendet werden, für mich kein Problem, aber ich bin mir sicher, dass die Entwickler ihren Teil der Recherche geleistet haben, um eine möglichst breite Basis abzudecken. Was ich mir gewünscht hätte, wäre ein Demo-Video, in dem eine lebende Person diese Wörter tatsächlich ausspricht.

Ladet Stamurai aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Be My Eyes (Android & iOS)

Das Augenlicht ist eine Gabe, die nicht jeder hat, und obwohl der technologische Fortschritt in den letzten Jahren große Sprünge gemacht hat, um das Leben von Menschen mit Sehbehinderungen zu erleichtern, gibt es immer noch große Bereiche, in denen Verbesserungen möglich und notwendig sind. Be My Eyes ist eine einzigartige App, die es blinden und sehbehinderten Menschen ermöglicht, über Ihr Smartphone mehrere leistungsstarke Hilfsmittel zu erhalten.

Es handelt sich um eine App, bei der sich Sehende als Freiwillige anmelden. Benötigt dann ein Mensch mit Sehbehinderung Hilfe, wird ein Videocall initiiert und diese Person bekommt dann von einem freiwilligen Helfer das erklärt, was die rückseitige Kamera einfängt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Helft Ihr anderen beim Sehen oder braucht Ihr Hilfe von anderen? Be My Eyes bietet beide Möglichkeiten. / © nextpit

Die neueste Funktion, "Be My AI", ist sehr interessant. Dieser KI-Assistent wurde in die App integriert und ermöglicht es den Nutzer:innen, Bilder über die App zu senden, zu denen die KI dann Antworten auf Fragen zu dem Bild geben kann, während sie visuelle Beschreibungen der KI-Generation im Gespräch liefert. Natürlich gibt es Einschränkungen, wie z. B. die Sprache, da die App derzeit nur in 36 Sprachen verfügbar ist, aber es ist ein Anfang.

Einige Szenarien, in denen Be My Eyes hilfreich sein kann, sind z. B. die Bedienung von Haushaltsgeräten, das Lesen von Medikamentenetiketten, die Wahl des richtigen Outfits für den nächsten Abend oder die Navigation durch komplexere Fernsehmenüs, statt wie bisher nur drei Kanäle und Lautstärkeregler zu haben.

Ladet Be My Eyes aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Evolve: Selbstfürsorge & Meditation (Android & iOS)

Kein Mensch ist eine Insel, und es macht durchaus Sinn, im Laufe der Zeit an sich arbeiten zu wollen. Evolve ist eine App für Selbstfürsorge und Meditation, die eine Reihe von Meditationen, Atemübungen, Therapiemodulen mit ADHS-Bezug, Dankbarkeitsjournalen und – für diejenigen, deren Lieblingssprache die Worte der Bestätigung sind – eine unbegrenzte Anzahl davon enthält!

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,09 €–59,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Sorgt dafür, dass Ihr mit Evolve an Eurer persönlichen Bestleistung arbeitet. / © nextpit

Die verschiedenen "Übungen" sind zeitlich unterschiedlich aufwändig, aber sie sind auf ein sehr überschaubares Maß heruntergebrochen. Um mein geistiges Wohlbefinden zu verbessern, brauche ich zum Beispiel drei Wochen lang täglich zwischen 5 und 7 Minuten (das macht Sinn, denn so viel Zeit braucht man normalerweise, um eine neue Gewohnheit zu entwickeln). Um mich in meinem Körper besser zu fühlen, musste ich zum Beispiel einige Fragen beantworten, über die es sich lohnt nachzudenken, bevor ich eine Reflexion für den Tag schreibe, bevor ich zum nächsten Tag übergehe.

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, mich zu verbessern. Anhand der Fragen, die ich zuvor beantwortet hatte, wurden mir verschiedene Kategorien vorgelegt, die von der Verbesserung von Beziehungen über den Umgang mit Einsamkeit bis hin zur Änderung meiner Einstellung zum Scheitern reichen. Es gibt hier viele Lektionen fürs Leben zu lernen, und letztendlich ist es eine sanfte Art, uns zu zwingen, über Dinge nachzudenken, die auf lange Sicht wichtig sind, und danach zu handeln.

Evolve herunterladen: Selbstfürsorge & Meditation im Google Play Store und im Apple App Store herunter.

Habt Ihr diese Woche eine interessante App entdeckt, die Ihr gerne mit der Welt teilen würdet? Warum berichtet Ihr nicht der nextpit-Community einfach in den Kommentaren davon?