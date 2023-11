Blitzdeal: Bosch Heizkörperthermostat II nur 39,99 €!

Als ich am heutigen Black Friday aus dem Fenster geschaut habe, musste ich kurz das Thermostat checken, denn in meinem Heimatdorf gab es tatsächlich Schneeregen. Nun ist selbst mir bewusst, dass es Zeit wird, die Heizung wieder in Gang zu bringen. Um hohe Heizkosten zu vermeiden, lohnt sich der Bosch-Deal von Amazon perfekt. Denn hier gibt es das Bosch Heizkörperthermostat II (zum Test) derzeit für 39,99 Euro.

Das smarte Thermostat (zur Bestenliste) lässt sich schnell und einfach an Eurer Heizung anbringen. Dafür müsst Ihr lediglich das vorhandene Ventil abschrauben und das Bosch Heizkörperthermostat II aufsetzen. Anschließend könnt Ihr es mit Hilfe des Bosch Smart Home Controllers in Euer Smart Home einbinden. Alternativ könnt Ihr die wichtigsten Einstellungen auch über die App vornehmen und das Gerät via Sprachbefehl über Alexa, HomeKit oder Google Home steuern.

Lohnt sich das Bosch-Angebot von Amazon zum Black Friday?

Wie bereits erwähnt, spart Ihr hier rund 15 Euro im Vergleich zu anderen Anbietern. Allerdings müsst Ihr Euch dafür sehr beeilen. Denn Amazon hat die Stückzahl stark limitiert und wird den Preis von 39,99 Euro zeitnah wieder entfernen. Danach dürfte das smarte Thermostat hier auch wieder mehr kosten. Wie hoch der Preis dann liegt, bleibt jedoch noch abzuwarten.

Seid Ihr also schnell genug, ist der Deal wirklich spannend. Andernfalls bleibt Euch jedoch auch der Griff zu anderen Angeboten. Denn am Black Friday gibt es zahlreiche Smart-Home-Deals, wie etwa die Angebote von Aqara beweisen. Dort gibt es beispielsweise das Aqara E1 Thermostat gerade für 44,99 Euro.

Hattet Ihr kein Glück, bietet sich auch das Paket von tink an. Denn hier bekommt Ihr direkt sechs der Thermostate zum Preis von 209,95 Euro. Dadurch zahlt Ihr pro Gerät nur 34,99 Euro.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Bosch-Thermostat interessant für Euch? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!