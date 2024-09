Das neue Bluetooth 6.0 hat eine "ultra"-genaue Entfernungsmessung

Die größte Neuerung von Bluetooth 6.0 ist Channel Sounding, eine neue Entfernungsmessung, die es ermöglicht, die Entfernung zu den unterstützten Geräten genau zu bestimmen. Die Gruppe betont, mit dieser Methode die Entfernung zwischen zwei Geräten bis auf den Zentimeter genau messen zu können.

Sie wird die Ortung in einer Vielzahl von Produkten verbessern, darunter auch solche, die Find My unterstützen, wie die AirPods von Apple und die Wearables von Google. Und nicht nur die Entfernung, sondern auch die Anwesenheit und Richtung eines anderen Bluetooth-fähigen Geräts lässt sich punktgenau bestimmen.

Außerdem bietet Channel Sounding eine neue, mehrstufige Sicherheitsfunktion, die den Schutz vor Angriffen verbessert, die die Nähe des Geräts ausnutzen. Dies wird auch an anderen Fronten nützlich sein, z. B. bei digitalen Schlüsseln für Smart Homes.

Die Bluetooth SIG sagt jedoch, dass Channel Sounding und andere Funktionen, die mit Bluetooth 6.0 eingeführt wurden, nicht unbedingt in jedem Gerät mit dem neuen Funkstandard enthalten sein müssen. Mit anderen Worten: Es liegt an den Herstellern, sie zu übernehmen.

Intelligentere Bluetooth-Scans

Bluetooth 6.0 bietet auch intelligenteres Scanning. Die neue Generation nutzt Bluetooth LE Extended Advertising, das auf einer entscheidungsbasierten Filterung basiert. Das macht das Pairing schneller, zuverlässiger und effizienter. Die Host-Hardware kann erkennen, ob sie weiter nach anderen Bluetooth-Geräten in der Nähe suchen muss oder ob sie die Suche abbrechen sollte, wenn sie feststellt, dass sich keine Hardware in Reichweite befindet.

Auch die Latenzzeit und die Art der Datenübertragung werden mit Bluetooth 6.0 durch den neuen Isochronous Adaptation Layer (ISOAL) deutlich verbessert. Davon dürften Geräte wie Kopfhörer und Smartwatches profitieren, da mehr Daten in kleineren Paketen gesendet oder empfangen werden können.

Es ist unklar, wann der Funkstandard verfügbar sein wird. Bisher wurden auch noch keine Geräte angekündigt, die Bluetooth 6.0 unterstützen. Vielleicht werden wir die ersten Produkte mit dem neuen Bluetooth-Standard schon im nächsten Jahr sehen.

Welche Änderungen und Verbesserungen an Bluetooth 6.0 sind Eurer Meinung nach am wichtigsten? Wir wollen Eure Antworten in den Kommentaren hören.