Obwohl erst am Wochenende zahlreiche Angebote bei MediaMarkt erhältlich waren, geht es schon zur nächsten Aktion. Mit den Black Deals legt der Elektrofachmarkt einen drauf und bietet Euch jetzt die Bose QuietComfort SC so günstig wie noch nie an. Wir haben uns das Ganze genauer angeschaut und verraten Euch, warum Ihr hier zuschlagen solltet.

Nach der Mehrwertsteuer-Aktion ist vor den Black Deals. MediaMarkt hat noch vor dem Black Friday die Spendierhosen an und bietet Euch bis zum 8. November direkt die nächsten Kracher-Angebote. Den Anfang machen Bluetooth-Kopfhörer (Bestenliste) von Bose. Die QuietComfort SC gibt es jetzt zum bisherigen Tiefstpreis.

Bluetooth-Kopfhörer mit ANC und satter Akkulaufzeit

Die Bose QuietComfort SC können vor allem mit einer ausgezeichneten Geräuschunterdrückung und der ordentlichen Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden punkten. Auch der Tragekomfort ist durch die weichen Ohrmuscheln sehr angenehm, während die Verarbeitung der Over-Ears ebenfalls überzeugt. Ebenfalls von Vorteil ist der gute Stereo-Klang und die gelungene V-förmige Audiosignatur.

Das SC bei den Bose QuietComfort steht für "Soft Case"./ © nextpit

Allerdings sind unserem Kopfhörer-Experten Antoine in seinem Test zu den Bose QuietComfort auch ein paar Nachteile aufgefallen. So fehlen HD-Codecs, was vor allem audiophile Menschen durchaus stören könnte. Zusätzlich sind der ANC- oder Transparenzmodus ständig aktiviert und die Präzision des Equalizers lässt etwas zu Wünschen übrig. Dafür könnt Ihr Euch hier auf Multipoint-Bluetooth, eine vollständige physische Steuerung und eine Bose-Audioqualität freuen.

Bose QuietComfort SC zum Bestpreis – So gut ist der Deal wirklich

Erst vor wenigen Wochen, am zweiten Prime Day, waren die Bluetooth-Kopfhörer mit einem ordentlichen Rabatt erhältlich. Bei Amazon wurdet Ihr mit 189,95 Euro zur Kasse gebeten. Einige Tage später ist der Preis jedoch für kurze Zeit bereits auf 179 Euro gefallen und nun verlangt MediaMarkt noch einmal 10 Euro weniger. Bis zum 8. November zahlt Ihr also nur noch 169 Euro für die Bose QuietComfort SC in der schwarzen Variante.

Der Händler selbst gibt hier leider keinen Vergleichspreis an. Ein kurzer Blick auf idealo verrät allerdings, dass ihr den nächstbesten Deal gerade bei Amazon ergattern könnt. Hier zahlt Ihr jedoch 199,95 Euro. Somit wird zwar die UVP von 395,95 Euro weiterhin deutlich unterschritten, so günstig wie bei MediaMarkt waren die Kopfhörer bisher trotzdem nicht.

Affiliate Angebot Bose QuietComfort SC Bisheriger Bestpreis für die Over-Ears!

Vergleichbare Kopfhörer kosten Euch nämlich in der Regel deutlich mehr. Unter anderem gibt's die Sennheiser Momentum 4 für 226,88 Euro* gerade bei Amazon, bieten dafür aber auch HD-Codecs. Interessiert Ihr Euch also für Over-Ears, die auch nach langem Tragen nicht auf den Ohren drücken, ein ordentliches ANC mit passender Audioqualität und eine gute Akkulaufzeit mitbringen, solltet Ihr Euch die Bose QuietComfort SC bei MediaMarkt unbedingt genauer anschauen.

Vergleicht selbst: Sennheiser Momentum 4 im Test

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Bose QuietComfort SC interessant für Euch oder greift Ihr lieber zu Modellen mit HD-Codecs? Lasst es uns wissen!