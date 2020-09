Corona-Warnungen ohne App: Apple und Google kündigen Updates an

Bereits in der vergangenen Woche kündigte sich mit der Beta-Version von iOS 13.7 die zweite Phase der Corona-Tracing-Apps beziehungsweise -Frameworks an. Die erste Version hatten Apple und Google vor einigen Monaten vorgestellt. Bei Apple stellte man es mit iOS 13.5 der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung; bei Google war es ein Update der Play Services, welches dies ermöglichte.

Bislang benötigten Nutzer zum Empfang von etwaigen Warnhinweisen eine separate App, in Deutschland ist dies die Corona-Warn-App. Nach der Installation von iOS 13.7, welches seit einigen Stunden verfügbar ist, können iPhone-Besitzer die Warnungen über einen längeren Aufenthalt in der Nähe einer infizierten Person aber auch ohne diese App erhalten. Google will laut The Verge das notwendige Update für Android 6.0 oder neuer noch im Laufe des Monats seinen Nutzern zur Verfügung stellen.

iOS 13.7: Kontaktverfolung als Opt-in im Betriebssystem

Nach der Installation von iOS 13.7 können Anwender die neuen Funktionen in den Einstellungen aktivieren. Es gilt das Opt-in-Verfahren, der Nutzer muss sich also aktiv dazu entscheiden, an der Kontaktverfolung teilzunehmen. Die bisher bekannten Apps bleiben funktionsfähig und unterstützen die Nutzer beispielsweise weiterhin dabei einen positiven Corona-Test zu melden.

Die neuen Systemeinstellungen überlassen es dem Nutzer außerdem, die eigene Region auszuwählen, sodass man so beispielsweise auch bei Reisen im Ausland am jeweiligen System teilnehmen kann und gegebenenfalls informiert wird. Sollten die Behörden der eigenen Region noch nicht teilnehmen, kann man sich außerdem auf Wunsch darüber informieren lassen, wenn sich dies ändert.

Wie heise berichtet, soll das neue Framework die Arbeit der Behörden vereinfachen, da nicht länger eine eigene App entwickelt werden muss. Es soll nun genügen, wenn die lokale Gesundheitsbehörde eine Konfigurationsdatei an Apple oder Google übermittelt, welche beispielsweise „Informationen über Risikoeinschätzungen und das Verfahren bei möglicher Infektion beinhaltet“.