Crucial-SSDs stark reduziert: Portabel, NVME/M.2, SATA bis 4 TB

Von der Marke Crucial, hinter welcher der US-amerikanische Speicherfertiger Micron steckt, gibt es aktuell einige stark reduzierte SSDs bei Amazon. Die Rabattaktion umfasst die Serien Crucial MX500 und BX500 mit SATA-Anschluss für die Installation im PC oder Laptop, die NVME-SSDs P3 (Plus) und P5 Plus für einen M.2-Steckplatz sowie die externen SSDs X6 und X8 mit USB-Anschluss. Die Kapazität reicht von 250 GB bis 4 TB.

Crucial MX500 und BX500: klassisch mit SATA-Interface

Bei der bewährten SATA-Schnittstelle ist der Datendurchsatz effektiv auf rund 550 MB/s gedeckelt - schneller geht es mit SATA 6 Gb/s einfach nicht. Falls Ihr aber nicht regelmäßig viele Gigabyte Daten umher kopiert, fällt der Geschwindigkeitsunterschied zu NVME-SSDs gering aus. Dafür stellen die meisten PC-Mainboards reichlich SATA-Ports bereit, was eine einfache Installation durch simples Hinzustecken ermöglicht. Die Crucial-Rabattaktion umfasst folgende SSDs:

Crucial MX500 mit bis zu 560 MB/s:

Crucial MX500 250 GB für 27,90 Euro (UVP: 38,99 €)*

Crucial MX500 500 GB für 37,00 Euro (UVP: 59,99 €)*

Crucial MX500 1 TB für 66,09 Euro (UVP: 97,99 €)*

Crucial MX500 2 TB für 109,00 Euro (UVP: 194,99 €)*

Crucial BX500 mit bis zu 540 MB/s:

Crucial BX500 1 TB für 57,09 Euro (UVP: 70,99 €)*

Crucial BX500 2 TB für 115,43 Euro (UVP: 194,99 €)*















NVME-SSD Crucial P3 (Plus) und P5 mit mehr Leistung

Die NVME-SSDs basieren im Falle der Crucial P3 auf PCI-Express 3.0 und erreichen damit Datenraten von bis zu 3.500 MB/s. Die schnelleren Modelle der Serie P5 Plus nutzen PCI-Express 4.0 als Interface und erzielen damit sogar Geschwindigkeiten bis 6.600 MB/s, was auch bei besonders anspruchsvollen Workloads wie High-End-Gaming, Videoschnitt etc. eine hohe Systemleistung sicherstellt. Die Rabattaktion umfasst diese Modelle für den M.2-Steckplatz:

Crucial P3 mit bis zu 3.500 MB/s:

Crucial P3 500 GB für 34,40 Euro (UVP 48,99 €)*

Crucial P3 1 TB für 49,99 Euro (statt 67,90 €)*

Crucial P3 2 TB für 99,00 Euro (statt 121,99 €)*

Crucial P3 4 GB für 249,90 Euro (UVP: 357,99 €)*

Crucial P3 Plus mit bis zu 4.700 MB/s:

Crucial P3 Plus 500 GB für 42,90 Euro (UVP: 64,99 €)*

Crucial P5 Plus mit bis zu 6.600 MB/s:

Crucial P5 Plus 1 TB für 87,90 Euro (UVP: 135,99 €)*

Crucial P5 Plus 2 TB für 144,00 Euro (UVP: 270,99 €)*



















Portable SSDs Crucial X6 und X8: schnelle Alternativen zur externen Festplatte

Zum Speichern größerer Datenmengen setzen viele Anwender noch auf eine externe HDD mit USB-Anschluss, wenn es portabel sein soll. Daran ist auch weiterhin nichts verkehrt, doch durch den Preisverfall bei SSDs in den vergangenen Monaten sind inzwischen auch mehrere TB große tragbare SSDs kein Luxus mehr. Sie bieten nicht nur überlegene Zugriffszeiten und stecken Stürze und Erschütterungen besser weg, sondern punkten auch mit einem geräuschlosen Betrieb und deutlich höheren Transferraten. Die USB-Datenspeicher der Serie Crucial X6 erreichen bis zu 800 MB/s, die schnelleren Geräte aus der Reihe X8 bewältigen sogar bis zu 1.050 MB/s und kommen neben einem Kabel mit USB-C auch gleich mit einem Adapter auf USB-A. Die Modelle, die an der Rabattaktion von Amazon teilnehmen, in der Übersicht:

Crucial X6 mit bis zu 800 MB/s und USB-C:

Crucial X6 500 GB für 57,99 Euro (UVP: 81,99 €)*

Crucial X6 1 TB für 69,99 Euro (UVP: 124,99 €)*

Crucial X6 2 TB für 119,99 Euro (UVP: 221,99 €)*

Crucial X6 4 TB für 239,99 Euro (UVP: 492,99 €)*

Crucial X8 mit bis zu 1.050 MB/s und USB-C & USB-A:

Crucial X8 1 TB für 79,99 Euro (UVP: 135,99 €)*

Crucial X8 2 TB für 139,99 Euro (UVP: 243,99 €)*