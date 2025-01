In den letzten Jahren entschied sich OnePlus in der Regel für niedrigere IP-Werte. Das letztjährige OnePlus 12 (Testbericht) bot beispielsweise nur eine IP65-Einstufung, die hinter dem IP68-Standard vieler konkurrierender Flaggschiffe zurückblieb. Dieser Trend ändert sich mit dem OnePlus 13, das in China mit der Schutzart IP68/IP69 vorgestellt wurde.

Wie robust ist das neue OnePlus 13?

In einem Statement gegenüber Android Authority bestätigte OnePlus, dass die globale Version des OnePlus 13 die gleiche IP68/IP69-Zertifizierung wie die chinesische Variante haben wird. Das bedeutet, dass das Gerät zertifiziert ist, um Staub und dem ständigen Eintauchen in Wasser über 1,5 Meter für mehr als eine Stunde zu widerstehen. Außerdem gewährleistet die IP69-Zertifizierung den Schutz gegen Wassereinwirkung durch hohen Druck und hohe Temperaturen.

Verglichen mit der IP65-Zertifizierung des OnePlus 12 ist dies ein deutlicher Sprung in Sachen Widerstandsfähigkeit. Damit liegt das OnePlus 13 auf Augenhöhe mit und in mancher Hinsicht sogar vor Konkurrenten wie dem Galaxy S24 Ultra (Testbericht) und dem Xiaomi 15 Pro, die beide nach IP68 zertifiziert sind.

Das OnePlus 13 ist in einem neuen Öko-Leder-Finish erhältlich, bei dem kratzfestes veganes Mikrofaser-Leder verwendet wird. / © OnePlus

Das OnePlus 13 ist nicht nur staub- und wasserabweisend, sondern verfügt auch über einen speziellen Kristallschutz aus Keramikglas, der kratz- und rissfester ist als das Gorilla Glass Victus 2, das im OnePlus 12 verwendet wird. Das Gerät verfügt außerdem über ein Aluminiumgehäuse und ist mit Rückseiten aus Öko-Leder oder Glas erhältlich. Trotz dieser Verbesserungen der Widerstandsfähigkeit ist das OnePlus 13 dünner und leichter als sein Vorgänger.

Ansonsten gehen wir davon aus, dass das OnePlus 13 viele Spezifikationen mit seinem chinesischen Pendant teilt. Dazu gehören ein leicht verbessertes und helleres AMOLED-Display, der Snapdragon 8 Elite und ein größerer Akku mit 6.000 mAh. Bei den Kameras behält das Gerät den 50-MP-Hauptsensor bei, führt aber ein neues 50-MP-Teleobjektiv und eine 50-MP-Ultraweitwinkelkamera ein.

Das OnePlus 13 wird am 7. Januar weltweit auf den Markt kommen, zusammen mit dem preisgünstigen OnePlus 13R und den neuen OnePlus Buds Pro 3. Spielt die IP-Zertifizierung für Euch bei der Smartphone-Wahl eine Rolle?