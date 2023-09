Das Samsung Galaxy S23 FE wird wohl preiswerter als das Google Pixel 8

Es scheint, dass Googles Pixel-8-Duo nicht die einzigen Smartphones sind, die nächste Woche vorgestellt werden. Denn ein neues Gerücht deutet darauf hin, dass Samsungs Budget-Flaggschiff, das Samsung Galaxy S23 FE (Fan-Edition) am selben Tag auf den Markt kommt, an dem die Pixel-Flaggschiffe offiziell vorgestellt werden – also am 4. Oktober 2023. Und das Galaxy S23 FE von Samsung könnte auch noch einen entscheidenden Vorteil gegenüber dem Google Pixel 8 haben: einen günstigeren Preis.

Samsung Galaxy S23 FE Preis

Samsungs Galaxy-FE-Serie war schon immer die günstigere Variante des Flaggschiff-Katalogs des Unternehmens aus Südkorea, wenn auch mit abgespeckter Hardware. Das wird auch für das kommende Samsung Galaxy S23 FE erwartet. Dennoch scheinen wir den finalen Preis –insbesondere in den USA – bereits zu kennen.

Laut den von MySmartPrice zitierten Quellen wird das Samsung Galaxy S23 FE in den USA für 599 US-Dollar verkauft. Damit wird das Fan-Smartphone günstiger sein als das vorherige FE-Smartphone. Denn das Samsung Galaxy S21 FE kostete seinerzeit beim Verkaufsstart 699 US-Dollar. Der angegebene Preis in den USA stimmt auch mit dem indischen Angebot überein, das wir Anfang des Monats gesehen haben.

Interessanterweise ist der angegebene Preis des Galaxy S23 FE auch ein Hinweis darauf, dass das preisgünstige Galaxy-Flaggschiff das Google Pixel 8 um 100 US-Dollar unterbieten wird. Zum Vergleich: Das Pixel 8 soll mit 699 US-Dollar kosten, während das Pixel 8 Pro wohl unverändert 899 US-Dollar kosten wird.

Samsungs 2023 FE-Geräte im Überblick: Galaxy S23 FE, Galaxy Tab S9 FE und Galaxy Buds FE. / © Samsung Argentinien

Mit diesem Preis positioniert sich das Galaxy S23 FE zwischen Samsungs Mittelklasse und den Standard-Flaggschiffen und erweitert damit die Zielgruppe des Unternehmens. Wie in den meisten Fällen ist der Preis von 599 US-Dollar für das Galaxy S23 FE erschwinglicher als der des Galaxy S23 (Test), das für 799 US-Dollar verkauft wird und etwa 150 US-Dollar teurer ist als das Galaxy A54 (Test).

Samsung Galaxy S23 FE Erscheinungsdatum und Spezifikationen

Das Nachrichtenportal fügte hinzu, dass Samsung das Galaxy S23 FE am 4. Oktober ankündigen wird, also am selben Tag, an dem der "Made by Google"-Event stattfindet. Auf dieser Veranstaltung wird Google das Pixel 8 Duo und die Pixel Watch 2 vorstellen.

Das Samsung Galaxy S23 FE soll ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und einer Helligkeit von bis zu 1.450 Nits haben. Ein 50-MP-Sensor befeuert das hintere Kameramodul, das mit einem 12-MP-Ultraweitwinkel- und einem 8-MP-Teleobjektiv ausgestattet sein soll. Es wird vermutet, dass die US-Version mit einem Snapdragon 8 Gen 1 bestückt ist, während in den meisten Regionen ein Exynos-2200 Chipsatz zum Einsatz kommen wird. Damit wäre auch für dieses Jahr die endlose Diskussion, welcher Prozessor denn der Bessere sei, eröffnet.

Glaubt Ihr, dass das Galaxy S23 FE mit diesen Eigenschaften und zu diesem Preis ein besserer Kauf ist als das Google Pixel 8? Wir sind gespannt auf Eure Meinung.