Das war niX: (Ex-)Twitter baut riesiges Nerv-Logo wieder ab

Twitter heißt nur noch X und Elon Musk will, dass die ganze Welt das weiß. Das war sicherlich auch der Grund, warum das Unternehmen ein rund zweistöckiges, grell leuchtendes und blinkendes X aufgestellt hat - sehr zum Missfallen der Nachbarschaft, die sich davon gestört fühlte. Und das, wie man auf Videos sehen kann, sicherlich zurecht.



Eine Genehmigung hatte X dafür nicht, die in San Francisco für solche Angelegenheiten zuständige Behörde wurde auch nicht auf das Dach des Gebäudes gelassen, um die Konstruktion begutachten zu können. Aus Sicht von X war das verständlich, denn das Gerüst war teilweise nur mit Sandsäcken gesichert, sehr stabil sah das Ganze also nicht aus.

Elon Musk’s giant X logo on top of the building formerly known as Twitter HQ…



appears to be held up by sandbags pic.twitter.com/dLtPpekpXr