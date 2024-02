Das Xiaomi 14 Ultra erscheint in China bereits diese Woche!

Xiaomi 14 Ultra wird bereits am 22. Februar präsentiert!

Seit heute sind die Neujahrsfestivitäten, welche in China über mehrere Wochen gehen, offiziell beendet. Somit werden wir nun Zeuge, wie sich aufgestaute Informationen, geballt entladen. Ganz oben auf der Prioritätenliste steht der für Sonntag, den 25. Februar anberaumte globale Launch-Event der Xiaomi-14-Serie kurz vor der Eröffnung des Mobile World Congress in Barcelona (MWC 2024).

Wenn auch diesmal nur für wenige Tage, will aber Xiaomi-Gründer und aktueller CEO Lei Jung seinen Landsleuten einen exklusiven Vorteil nicht vorenthalten. Soll bedeuten: Auch wenn es sich beim jetzt auf Sina Weibo angeteaserten Launch des Xiaomi 14 Ultra am kommenden Donnerstag, dem 22. Februar, bis zum Sonntag nur um wenige Tage handelt, so sieht China das Kamera-Flaggschiff früher als der Rest der Welt.

Das Xiaomi 14 Ultra von allen Seiten

In China bewirbt man bereits das Xiaomi 14 Ultra in den Farben Schwarz und Weiß auch von der Vorderseite./ © Xiaomi

Der chinesische Hersteller nutzt die wenige Zeit bis zum Launch diese Woche auf dem chinesischen sozialen Netzwerk intensiv zur Darstellung des Xiaomi 14 Ultra in den beiden Farben Weiß und Schwarz. Beide Farben sollten auch europäische Verkaufsregale füllen, da auch auf dem globalen X-Kanal (ehemals Twitter) diese beworben werden.

Anders als hierzulande, gibt Lei Jun auch schon Bildmaterial und Informationen zu der Front, also dem sogenannten "Full Depth Micro Curved"-Display bekannt. Hierbei soll es sich um das identische Display des bereits von uns vorab getesteten Xiaomi 14 Pro handeln, welches aktuellen Gerüchten zufolge ja hierzulande nicht erscheinen wird.

Das Xiaomi 14 Pro hat ein nach allen vier Seiten abgerundetes Display mit einem sehr schmalen Rand. / © nextpit

Was haltet Ihr von dem nächsten Leica-Kamera-Flaggschiff in Spee? Was wird es Eurer Meinung nach hierzulande kosten? Schreibt uns Eure Vermutungen doch gern einmal unten in die Kommentare und auch, ob es in Eure engere Wahl als nächstes Smartphone kommt.