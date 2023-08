iOS 17: Hier hättet Ihr die Auflegen-Taste am Apple iPhone nie erwartet!

In der ersten Beta von iOS 17 wurde das Layout der Telefon-App umgestaltet, indem der Button zum Beenden des Anrufs in der gleichen unteren Reihe wie die anderen virtuellen Tasten mittig angeordnet wurde. In iOS 17 Beta 5 hat Apple die Schaltfläche zum Beenden eines Anrufs jedoch auf die untere rechte Seite verschoben, was die meisten Nutzer:innen der Beta-Software verwirrt hatte. Um die Sache noch komplizierter zu machen, schiebt die iOS 17 Beta 6 die Schaltfläche wieder in die Mitte.

Zum Vergleich: In iOS 16 liegt die Taste zum Beenden eines Anrufs getrennt von den anderen Tasten. Auf dem iPhone befindet sich die Taste zum Beenden eines Anrufs jetzt ganz unten auf dem Bildschirm, während sich die anderen sechs Tasten in der Mitte befinden.

Links: Bei iOS 17 Beta 1 befindet sich die Taste zum Beenden eines Anrufs in der Mitte. Rechts: In iOS 17 Beta 5 befindet sich die Taste wieder auf der rechten Seite. Aber in iOS 17 Beta 7 ist sie wieder in der Mitte zu finden. / © nextpit

In der neuesten Beta 7, die heute für Entwickler:innen und öffentliche Tester:innen freigegeben wurde, befindet sich die Schaltfläche zum Beenden eines Anrufs glücklicherweise wieder in der Mitte. Um es intuitiver zu machen, hat das Update auch die Schaltfläche zum Beenden eines Anrufs wieder in der Mitte der Tastatur positioniert, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen aus Cupertino dieses Layout in der endgültigen Version von iOS 17 wahrscheinlich beibehalten wird.

Am Ende hat Apple die Taste also gefühlt dreimal im Kreis geschoben – und lässt sie am Ende dann etwas unerwartet doch dort, wo sie schon immer war. Oder auch nicht, denn bis zum finalen Release von iOS 17 sind ja auch noch ein paar Wochen Zeit, und irgendwie braucht die nächste Version ja auch Platz für die neue Funktion "Kontaktposter".

iOS 17 Beta 7 bringt einige Änderungen mit sich, wie z.B. eine Verbesserung der Nutzung von "Conversation Awareness" bei der Verwendung der AirPods Pro 2. Das bedeutet, dass Apple die meisten Probleme in der Beta ausbügeln wird, bevor das endgültige iOS-17-Software-Update auf alle berechtigten iPhone-Geräte ausgerollt wird. Weitere Details zur Veröffentlichung könnten während des Events zum Apple iPhone 15 bekannt gegeben werden, das Gerüchten zufolge am Dienstag, dem 12. September stattfinden wird.

Affiliate Angebot Apple iPad 9 (2021)

Was haltet Ihr von der Gestaltung der Telefon-App in iOS 17? Haltet Ihr es für ein besseres Layout als in iOS 16? Teilt uns doch gern Eure Meinung in den Kommentaren mit.