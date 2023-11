Einmaliges Angebot: beyerdynamic DT 990 nur 99 € bei Amazon!

Gute Kopfhörer kosten Euch, auch an Deal-Tagen wie dem Black Friday oder Cyber Monday, häufig über 200 Euro. Doch für einige Geräte zahlt Ihr gerade einmal die Hälfte, wie die beyerdynamic DT 990 gerade unter Beweis stellen. Denn die Version mit einem Widerstand von 600 Ohm gibt es derzeit für gerade einmal 99 Euro am Cyber Monday bei Amazon.

beyerdynamic DT 990

Der Hersteller gibt bei seinen Herstellern die Impedanz, also den Widerstand in Ohm, direkt mit an. Das liegt daran, dass Ihr die Modelle in verschiedenen Ausführungen erhaltet und so gibt es den DT 990 mit 35 Ohm, 250 Ohm und eben 600 Ohm. Letzterer eignet sich aufgrund des hohen Widerstands bestens, um ihn an HiFi-Anlagen oder Kopfhörerverstärkern zu verwenden.

Dank der offenen Bauweise der Kopfhörer soll der Musik zudem einen räumlichen Klang verleihen. Die DT 990 nutzen ein Klinkenkabel und liefern vor allem in den Höhen und im Bass wirklich ausgezeichneten Sound. Durch die mit Stoff überzogenen Ohrmuscheln ist der Tragekomfort ebenfalls ein klarer Pluspunkt.

Lohnt sich das beyerdynamic-Angebot zum Cyber Monday?

Die Kopfhörer sind praktisch nie günstiger erhältlich. Und so zeigt die Preistendenz bei idealo eine gerade Linie von 149 Euro, die Ihr in der Regel für die beyerdynmaic DT 990 zahlt. Dementsprechend handelt es sich hier nicht nur um einen Bestpreis, sondern um einen (wahrscheinlich) einmaligen Deal.

Seid Ihr also auf der Suche nach leistungsstarken Kopfhörern mit einem satten Rabatt, seid Ihr hier an der richtigen Adresse. Allerdings eignet sich das Gerät nicht für Euer Smartphone oder kleinere Geräte. Dafür empfehlen sich jedoch unter anderem die Soundcore Space Q45, die Ihr derzeit für gerade einmal 65 Euro bei Amazon bekommt.

Anker Soundcore Space Q45

Was haltet Ihr von dem Angebot? Kennt Ihr beyerdynamic bereits und habt Erfahrungen mit ihm? Lasst es uns wissen!