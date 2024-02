Faltbares iPad Mini von Apple könnte schon 2026 erscheinen

Aktuelle Gerüchte besagen, dass Apple an seinem ersten Foldable arbeitet, das einem iPad ähnelt und sich bei Bedarf in ein MacBook verwandeln kann. Gerüchte aus der Lieferkette deuten jedoch darauf hin, dass dieses erste faltbare Tablet am Ende ähnlich groß sein könnte wie das aktuelle iPad Mini (Test). Es wurde berichtet, dass dieses Modell bereits 2026 auf den Markt kommen soll.