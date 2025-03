Update für Galaxy Buds 3 Pro: Das sind die neuen Funktionen

Während wir noch geduldig auf die Veröffentlichung von One UI 7 warten, präsentiert Samsung bereits die Verbesserungen und Funktionen, die das Update für die Galaxy Buds 3 und Buds 3 Pro bringen wird. Das Update verspricht eine verbesserte Integration mit den Galaxy-Kopfhörern, eine einfachere Steuerung in den Schnelleinstellungen und die Einführung von personalisierten Audioeinstellungen und erweiterten Hörtests.

Nahtlose Integration in den Schnelleinstellungen

Samsung nutzt die überarbeiteten Schnelleinstellungen in One UI 7 besser, insbesondere für Nutzer/innen der Galaxy Buds 3 (Test) und Galaxy Buds 3 Pro (Test). Mit dem Update könnt Ihr die Lautstärke, die Rauschunterdrückung und andere Klangeinstellungen direkt über das Panel anpassen, ohne die Galaxy-Buds-App öffnen zu müssen.

Drückt einfach lange auf den Lautstärkeregler in den Schnelleinstellungen und es erscheint ein neues Menü, das Zugriff auf einen speziellen Galaxy Buds-Lautstärkeregler und die Audiosteuerung bietet. Je nach Kopfhörermodell findet Ihr dort auch Schalter für 360 Audio, Equalizer-Voreinstellungen, Conversation Boost und Loudness Optimization.

Samsungs One-UI-7-Update wird eine engere Integration mit der Galaxy-Buds-3-Serie über die Schnelleinstellungen einführen. Außerdem gibt es personalisierte Klangeinstellungen mit Apps / © Samsung

Es ist unklar, ob diese tiefere Integration auch für ältere Galaxy-Ohrhörer wie die Galaxy Buds 2 Pro oder Galaxy Buds FE gelten wird.

Personalisierte Klangeinstellungen und erweiterte Hörtests

One UI 7, basierend auf Android 15, führt auch personalisierte Soundeinstellungen für ausgewählte Apps ein. So können die Nutzer/innen zum Beispiel die Lautstärke und die Klangprofile in der Musik-App von Samsung anpassen. Ein neues Kopfhörer-Symbol erscheint im aktiven Widget in den Schnelleinstellungen und ermöglicht den sofortigen Zugriff auf integrierte Steuerelemente und Schaltflächen.

Die Verfügbarkeit dieser Funktion hängt von der jeweiligen App ab, aber sie sollte von den meisten Samsung-Apps und den wichtigsten Streaming-Diensten von Drittanbietern unterstützt werden.

Samsung fügt mit One UI 7 einen erweiterten Hörtest hinzu, der eine personalisierte Audiooptimierung ermöglicht / © Samsung

Samsung erweitert außerdem die Funktion Adapt-Sound um einen erweiterten Hörtest. Damit können Nutzer/innen eine Hördiagnose durchführen und ein personalisiertes Hörprofil erstellen. Außerdem können die Nutzer/innen die Einstellungen für ein noch individuelleres Hörerlebnis anpassen, z. B. die Priorisierung von Dialogen bei der Medienwiedergabe.

Sprach- und Sirenenerkennung für mehr Aufmerksamkeit

Samsung verbessert die adaptive Geräuschunterdrückung (ANC) in den Galaxy Buds 3 Pro mit einer neuen Funktion zur adaptiven Geräuschkontrolle. Diese hört auf Umgebungsgeräusche und passt die ANC-Stufe automatisch an die Umgebung an.

Außerdem gibt es zwei neue optionale Funktionen für Umgebungsgeräusche:

Spracherkennung: Erkennt Gespräche und passt die Umgebungsgeräusche an, um die Wahrnehmung zu verbessern.

Sirenen-Erkennung: Erkennt Notfallsirenen und verstärkt die Umgebungsgeräusche, damit die Nutzer/innen wachsam bleiben.

Die Funktion "Sound anpassen" befindet sich in den Zugänglichkeitseinstellungen der Galaxy Buds App und unterstützt derzeit die Galaxy Buds 3 Pro.

Galaxy KI-gestützte Live-Dolmetscher-App

Samsung bringt außerdem eine neue Galaxy-KI-gestützte Übersetzungs-App auf den Markt, die mit ausgewählten Galaxy-Buds-Modellen kompatibel sein wird. Diese App bietet eine Live-Übersetzung für Unterhaltungen im Hörmodus - im Gegensatz zum bestehenden Live Translate, das nur für Anrufe funktioniert. Derzeit unterstützt sie 20 Sprachen.

All diese Funktionen werden voraussichtlich mit dem endgültigen One-UI 7-Update eingeführt. Das Galaxy S25 (Plus) und das Galaxy S25 Ultra (Test) könnten jedoch ein separates Update mit zusätzlichen Verbesserungen erhalten.