Nach mehreren Monaten Verzögerung veröffentlichte Samsung letzte Woche endlich One UI 7 als Beta für die Galaxy-S24-Serie . Zusätzlich zu den von Android 15 unterstützten Funktionen führt das Update einige interne Verbesserungen ein, darunter die KI-gestützte Lautstärkeanpassung, die zuerst auf den diesjährigen Galaxy Foldables eingeführt wurde.

Was kann die neue Lautstärkeanpassung?

Samsung führte die Funktion zur Lautstärkeanpassung ursprünglich mit dem One UI 6.1.1 Update für das Galaxy Z Fold 6 (Test) und das Galaxy Z Flip 6 (Test) ein. Wenn diese Funktion aktiviert ist, passt sie die Lautstärke der Medienwiedergabe automatisch an, um plötzliche Lautstärkespitzen oder -abfälle zu vermeiden und einen gleichmäßigen Klang zu gewährleisten. Sie funktioniert sowohl mit den Lautsprechern des Smartphones als auch mit angeschlossenen Kopfhörern.

Automatische Lautstärkeanpassung beim Galaxy S24

Laut dem Reddit-Nutzer FragmentedChicken ist die Lautstärkeanpassung jetzt mit dem "One UI 7 Beta"-Update auf dem Galaxy S24 (Test) und Galaxy S24 Ultra (Test) verfügbar. Die Funktion befindet sich im Abschnitt Sound und Qualitätseffekte und wird als Möglichkeit beschrieben, "zu verhindern, dass der Ton beim Abspielen von Medien plötzlich zu laut oder zu leise wird".

Die Funktion zur Lautstärkeanpassung befindet sich in den Einstellungen unter Tonqualität und -effekte. / © Android Authority, Edited by nextpit

Diese Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet. Sobald sie aktiviert ist, passt sie automatisch die Lautstärke in allen Medien-Apps und Diensten an, die Audio- und Videowiedergabe unterstützen. Diese systemweite Lösung scheint effektiver zu sein als die In-App-Lautstärkeregelung bei Streaming-Diensten wie Spotify.

Auch wenn die Funktion ein besseres Hörerlebnis verspricht, kann es einen Kompromiss geben. Die Lautstärke-Normalisierung kann sich auf den Dynamikbereich von Audiotracks auswirken und sie flacher klingen lassen. Es ist jedoch unklar, wie spürbar dieser Effekt bei Samsungs Implementierung sein wird. Wir freuen uns darauf, die Funktion weiter zu testen, wenn die stabile "One UI 7"-Version veröffentlicht wird.

Es ist noch unklar, ob diese Funktion auch auf andere Galaxy-Smartphones und Tablets, die mit der "One UI 7"-Beta kompatibel sind, ausgerollt wird. In Anbetracht der Anforderungen an die KI-Verarbeitung könnte Samsung die Funktion auf seine Flaggschiff-Modelle beschränken.

Habt Ihr die Beta von One UI 7 bereits auf Eurem Galaxy S24 installiert? Und habt Ihr die neue Funktion zur Lautstärkeanpassung ausprobiert? Teilt Eure Erfahrungen mit uns!