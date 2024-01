Smartwatch für Sportler im Tages-Angebot: Garmin Venu 2 Plus zum Bestpreis!

Mit der Garmin Venu 2 Plus bietet der Hersteller eine spannende Smartwatch für Sport- und Outdooraktivitäten zum erschwinglichen Preis an. Bei Cyberport könnt Ihr Euch die Uhr mit einem Rabatt von 30 Euro sichern und zahlt somit den bisherigen Bestpreis. Ob sich das wirklich lohnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Bevor Ihr Euch eine Smartwatch anschafft, solltet Ihr Euch im Klaren darüber sein, wofür Ihr eine solche Uhr benötigt. Legt Ihr Wert auf viele smarte Funktionen und ein Status-Symbol am Handgelenk, ist eine Apple Watch (zum Vergleich) sicherlich die richtige Wahl für Euch. Geht es Euch eher um einen sportlichen Begleiter, der auch bei Outdooraktivitäten nicht den Geist aufgibt und über eine lange Akkulaufzeit verfügt, bieten sich die schlauen Uhren von Garmin an. Trifft die zweite Aussage eher auf Euch zu, findet Ihr die Garmin Venu 2 Plus gerade im Cyber-Sale bei Cyberport für 269 Euro.

Eine Smartwatch für Sportler und Outdoor-Fans

Der Händler bietet Euch die Smartwatch mit hellgrauem Armband an. Gerade Sportler kommen hier voll auf Ihre Kosten, da der Hersteller viel Wert auf eine vollumfängliche Unterstützung der verschiedensten Sportarten setzt. Die Garmin Venu 2 Plus bietet unzählige Tracking-Funktionen und so könnt Ihr nicht nur auf ein präzises GPS vertrauen, sondern erhaltet auch allerhand Infos zu Euren Körperfunktionen, wie etwa eine detaillierte Herzfrequenzmessung.

Gut geschlafen? Dann füllt Ihr Eure „Body Battery“ auf. Der Wert wird auf dem Homescreen der Garmin Venu 2 Plus dargestellt und soll Eure tagesaktuelle Fitness quantifizieren. / © nextpit

Was die Smartwatch im Sport-Bereich auszeichnet, fehlt Ihr leider bei den smarten Funktionen. So ist gerade die Anbindung zum Smartphone eher hakelig und auch der App-Store wirkt altbacken. Zudem lässt sich die durch die verschiedenen Knöpfe bedienen und Ihr habt zusätzlich die Möglichkeit, mit einem Sprachassistenten die Steuerung zu übernehmen. In seinem Test zur Garmin Venu 2 Plus war mein Kollege Stefan allerdings begeistert von den Trainingsmöglichkeiten, die Euch die Smartwatch bietet.

Lohnt sich das Angebot zur Garmin Venu 2 Plus?

Mit einem Preis von 269,99 Euro ist die Smartwatch von 2022 auch in diesem Jahr noch recht kostspielig. So bekommt Ihr beispielsweise die Samsung Galaxy Watch 6 für 269 Euro* bei Amazon und erhaltet hier deutlich mehr Funktionen. Allerdings legt der südkoreanische Hersteller keinen so großen Wert auf Tracking-Features, wie es Garmin mit der Venu 2 Plus macht.

Ob sich das Angebot lohnt, hängt also von Eurer Antwort auf die Eingangs gestellte Frage ab. Möchtet Ihr eine robuste Smartwatch mit einer langen Akkulaufzeit und zahlreichen Sport-Features, ist dieser Deal wirklich spannend. Andernfalls empfiehlt sich eher ein Blick in unseren Vergleich der besten Smartwatches 2024.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist die Garmin Venu 2 Plus auch im Jahr 2024 interessant für Euch? Lasst es uns wissen!