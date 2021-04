Gewinner und Verlierer: Xiaomis Mega-Launch, Qualcomm verliert gegen MediaTek

Unsere Wahl für den Gewinner dieser Woche war eine ziemlich einfache: Xiaomi – für die Einführung von ich weiß nicht wie vielen Handys. Die Wahl war einstimmig und fast jeder im Team NextPit stimmte für die chinesische Elektronikmarke. Der Verlierer der Woche war ebenfalls eine einstimmige Wahl – Qualcomm – die ihre Krone als größter Smartphone-SoC-Anbieter des Jahres 2020 an MediaTek verloren hat. Wie immer, bevor wir über diese beiden Unternehmen sprechen, lasst uns schnell einen Blick auf einige der anderen bemerkenswerten Tech-Ereignisse der vergangenen Woche werfen.

Zu den meistdiskutierten Entwicklungen dieser Woche gehörte die Nachricht über die Einstellung eines Smartphones, das als OnePlus Nord SE bekannt war. Es ist schon bemerkenswert, dass OnePlus nie öffentlich zugegeben hat, an diesem Gerät gearbeitet zu haben. Das Telefon wurde zuerst von Leakster Max Jambor "enthüllt", der verriet, dass das OnePlus Nord SE ein aufgemotztes OnePlus Nord mit 65W-Ladung und einem etwas größeren Akku werden sollte. Wie auch immer, die Nachricht ist, dass das OnePlus Nord SE jetzt auf jeden Fall nicht mehr kommen wird.

Um bei OnePlus zu bleiben, unser zweites großes Highlight der Woche war die Tatsache, dass das OnePlus Nord N100 diese Woche ein dringend benötigtes Software-Update erhalten hat. Die neue Software-Variante trägt die Bezeichnung Oxygen OS 10.5.8 in der EU und 10.5.6 in Nordamerika. Neben dem Android-Sicherheitspatch vom Februar 2021 bringt dieses Update auch einige Verbesserungen in Bezug auf den Stromverbrauch und die allgemeine Systemstabilität mit sich. Wenn Ihr das Update noch nicht erhalten habt, keine Sorge. Es ist auf dem Weg!

Das OnePlus Nord N100 / © OnePlus

Die Samsung Galaxy Buds Pro sind zwar brandneu. Doch diese Woche gab es Hinweise darauf, dass Samsung angeblich bereits an einem Nachfolger arbeitet. Durch einen APK-Teardown der Galaxy Wearable-App von AndroidPolice wissen wir, dass Samsung möglicherweise an einem Nachfolger namens Galaxy Buds 2 arbeitet.

Eine weitere wichtige Entwicklung in dieser Woche war die Ankündigung des Poco X3 Pro für den indischen Markt. Der Preisunterschied zwischen Indien und Europa für das gleiche Telefon ist ziemlich signifikant. In Europa beginnt das Poco X3 Pro bei 296 Euro, während man in Indien nur Rs 18.999 (260 Euro) berappen muss. Eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen ich mich glücklich schätze, in einem Entwicklungsland zu leben.

Das Poco X3 Pro ist in Indien deutlich günstiger als in Europa! / © Xiaomi

Diese Woche war auch ein Vorbote guter Nachrichten für Smartphone-SoC-Enthusiasten. Arm Ltd – das britische Halbleiter- und Software-Design-Unternehmen – kündigte eine neue Arm-Architektur namens Armv9 an, die eine bessere SoC-Performance auf zukünftigen mobilen SoCs verspricht. Weit über ein Jahrzehnt lang basierten alle Arm-basierten Chipsätze auf der ArmV8-Architektur. Wir stehen also an der Schwelle zu einem großen Leistungsschub in Bezug auf die CPU- und GPU-Leistung auf der ganzen Linie, sowohl auf Android-, iOS- als auch macOS-Plattformen.

Gewinner der Woche: Xiaomi für sein extravagantes Launch-Event

Das Mi Mix Fold ist da / © Xiaomi / Screenshot: NextPit

Es ist nicht immer so, dass wir einen Gewinner nur deshalb küren, weil er ein neues Smartphone vorgestellt hat. Bei Xiaomi mussten wir diese Woche jedoch eine Ausnahme machen. In dieser Woche hat das Unternehmen in einem Mega-Launch-Event, das sich über zwei Tage erstreckte, eine ganze Reihe neuer Produkte vorgestellt! Was auch bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass alle Produkte extrem vielversprechend aussehen. Die Liste der Produkte, die von Xiaomi diese Woche angekündigt wurden:

Abgesehen davon kündigte das Unternehmen auch eine Reihe von neuen Laptops und sogar eine Klimaanlage an. Diese beiden Produkte sollen allerdings vorerst nur in China erhältlich sein. Xiaomi nahm das Event auch zum Anlass, um anzukündigen, dass man künftig plant, Elektrofahrzeuge zu entwickeln.

Verlierer der Woche: Qualcomm, weil MediaTek im Jahr 2020 mehr SoCs ausgeliefert hat

Unser Tipp für den Verlierer der Woche ist ganz klar Qualcomm. Das amerikanische Halbleiterunternehmen war für eine sehr lange Zeit der dominierende Spieler im Smartphone-SoC-Bereich. Während es diesen Vorsprung im Bereich der Flaggschiff-SoCs noch immer halten kann, gilt das nicht für den Bereich der günstigen und mittleren SoCs.

Qualcomm mag die schnellsten SoCs haben - aber im Jahr 2020 haben mehr Leute MediaTek gekauft! / © Qualcomm

Berichten zufolge soll MediaTek im Jahr 2020 351,8 Millionen Smartphone-Chipsätze ausgeliefert haben, was einem Anstieg von 113,8 Millionen gegenüber 2019 entspricht. Dieser sprunghafte Anstieg der Auslieferungen bedeutet auch, dass es jetzt einen globalen Marktanteil von 27,2 % hält, verglichen mit nur 17,2 % im Jahr 2019.

Beeindruckend oder nicht? Es bleibt abzuwarten, ob MediaTek es schafft, seinen Wachstumskurs auch im Jahr 2021 fortzusetzen. Glaubt Ihr, dass Qualcomm in diesem Jahr zurückschlagen wird?

Nun, damit sind wir am Ende der "Gewinner und Verlierer" dieser Woche angelangt. Stimmt Ihr unserer Auswahl zu? Es ist natürlich in Ordnung, wenn Ihr anderer Meinung seid, aber in diesem Fall lasst es uns in den Kommentaren unten doch gern wissen, warum!