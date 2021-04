Gewinner & Verlierer der Woche: Es dreht sich alles um LG

Es ist das Ende einer weiteren ereignisreichen Woche in der Tech-Branche und somit ist es wieder einmal meine Aufgabe, die "Gewinner und Verlierer"-Kolumne zu tippen. Es würde auch nicht überraschen, dass LG als Verlierer der Woche leicht zu wählen ist, wegen – naja Ihr wisst schon. Aber was, wenn LG auch der Gewinner wäre?

Doch zuvor wollen wir einen kurzen Blick darauf werfen, was sich in den letzten 7 Tagen sonst noch in der Welt der Technik getan hat. Zwar gab es in dieser Woche eine ganze Reihe von Neuvorstellungen, aber die meisten davon waren für Europa nicht wirklich relevant und die, die es waren, waren – ich wage es zu sagen – langweilig!

Ein interessantes Telefon, das diese Woche offiziell vorgestellt wurde, ist das Lenovo Legion Phone Duel 2. Es ist Lenovos Antwort auf das Asus ROG Phone 5 und ist vollgepackt mit Top-Features wie dem Snapdragon 888 SoC, 12/16/18 GB RAM und 256/512 GB internem Speicher. Der Akku ist zwar nicht so groß wie der des ROG Phone 5, aber mit 5.500 mAh immer noch üppig.

Das Lenovo Legion Phone Duel 2 / © Lenovo

Wo dieses Lenovo-Telefon das ROG Phone 5 (mit einem kleinen Vorsprung) übertrifft, ist beim Quick-Charging, da dieses Gerät 65 W schnelles Aufladen unterstützt. Das Legion Phone Duel 2 wird zuerst in China in den Verkauf gehen. Die europäische Verfügbarkeit ist für Mai 2021 geplant.

Nokia war diese Woche ebenfalls in den Nachrichten, nachdem das Unternehmen die Einführung von sechs neuen Smartphones angekündigt hatte. Wenn man sich die Telefone anschaut, wäre es jedoch treffender zu sagen, dass das Unternehmen drei Telefone und jeweils eine Pro-Variante auf den Markt gebracht hat. Die neuen Geräte, die vorgestellt wurden, sind die folgenden.

Nokia X10

Nokia X20

Nokia G10

Nokia G20

Nokia C10

Nokia C20

Mehr zu den Geräten gibt's in unserer Release-News

Samsung bereitet Berichten zufolge seit 2019 einen Nachfolger für das Galaxy A80 vor. Dieses Telefon wird in Korea als Galaxy Quantum 2 auf den Markt kommen, während die internationale Variante auf den Namen Samsung Galaxy A82 getauft werden könnte. Während das Galaxy A80 für seine aufklappbare Selfie-Kamera berühmt war, soll das Quantum 2 ein "normales" Smartphone ohne ein solches Feature sein. Das Telefon wird wahrscheinlich vom Qualcomm Snapdragon 855+ angetrieben und soll ein 6,7-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz haben.

Das Samsung Galaxy A80 bekommt wohl einen weniger coolen Nachfolger. / © NextPit

Die nächste Neuigkeit bezieht sich ebenfalls auf Samsung. Das Unternehmen brachte 2020 seinen eigenen Flaggschiff-Killer – das Galaxy S20 FE – in zwei Varianten auf den Markt: eine mit Exynos ausgestattete 4G-Variante und eine mit Qualcomm Snapdragon 865 ausgestattete 5G-Version. Im Jahr 2021 scheint die Exynos-basierte 4G-Variante zugunsten einer neuen 4G-Variante, die den Snapdragon 865+ verwendet, eingestellt worden zu sein.

Eine weitere interessante Nachricht aus dieser Woche war ein Bericht über die Adoptionsrate von iOS 14. Seit der Veröffentlichung sind bereits über 90 Prozent der iOS-Geräte auf die neueste stabile Version des Betriebssystems aktualisiert worden. Im Gegensatz dazu haben nur 25 Prozent der Nutzer (in den USA) auf die letzte stabile Android-Version (Android 11) aktualisiert.

Kommen wir nun zu den Gewinnern und Verlierern dieser Woche!

Gewinner und Verlierer der Woche: LG holt sich diese Woche beide Kronen!

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Unternehmen es geschafft hat, sowohl die Gewinner- als auch die Verliererkrone in der gleichen Woche zu holen. Nun, die meisten von Euch wissen, warum LG eine leichte Wahl als Verlierer der Woche war.

Das Unternehmen machte zu Beginn der Woche die gefürchtete Ankündigung, seine angeschlagene Smartphone-Sparte zu schließen. Dies bedeutete das Ende einer 19 Jahre langen Saga, in der einige der interessantesten Smartphone-Designs entwickelt wurden, die wir je gesehen haben. Tatsächlich arbeitete die angeschlagene Smartphone-Sparte von LG sogar noch auf dem Sterbebett an einem sehr interessanten "Rollable", das leider nie das Licht der Welt erblicken wird. Aus der reinen Geschäftsperspektive war LGs Smartphone-Sparte ein kompletter Blindgänger – und deshalb nimmt sie leicht die Krone als unser Verlierer dieser Woche ein.

Aber warum um alles in der Welt haben wir dasselbe Unternehmen als unseren Gewinner dieser Woche ausgewählt? Nun, dafür gibt es drei Gründe.

Wir haben nicht wirklich einen passenden Gewinner gefunden (seufz!) LG hat seinen vorläufigen Quartalsbericht veröffentlicht - und ratet mal? Dem Unternehmen geht es tatsächlich gut! LG-Smartphones hat seinen Update-Plan für seine bestehenden, relativ neuen, Telefone bekannt gegeben. Und es sieht so aus, als würde das Unternehmen seine Smartphone-Nutzer nicht im Stich lassen.

Wie Ihr bereits gelesen habt, hat LG Electronics zur gleichen Zeit, als das Unternehmen die Entscheidung traf, seine Smartphone-Sparte zu streichen, auch seinen vorläufigen Bericht für das 1. Quartal 2021 bekannt gegeben. Tatsächlich sind der Umsatz und der Betriebsgewinn des Unternehmens seit dem letzten Jahr stark gestiegen.

Dann gab es noch die Bestätigung von LG an seine Smartphone-Besitzer über OS- und Software-Updates für die nächsten drei Jahre. Die Update-Garantie gilt für Premium-Telefone des Unternehmens, die nach 2019 auf den Markt gebracht wurden, und umfasst Geräte aus der G-Serie und der V-Serie sowie das LG Velvet und das LG Wing.

Insgesamt war es zwar eine schreckliche Woche für Euch, wenn Ihr zufällig einer dieser seltenen LG-Fanboys seid, aber der Silberstreif am Horizont ist, dass es dem Unternehmen als Ganzes jetzt viel besser geht! Und wer weiß, wenn sich die Dinge in Zukunft verbessern, könnte es ja immer noch ein Comeback geben!?