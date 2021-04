Gewinner und Verlierer: Sonys neue Prachtstücke, OnePlus Watch erntet Spott

In dieser Woche war die Antwort auf meine Frage nach den Gewinnern und Verlierern in unserem Redaktions-Slack-Channel ziemlich eindeutig. Jeder stimmte Sony als Wahl zum Gewinner der Woche zu, da das Unternehmen ein ziemlich vielversprechendes Lineup an neuen Smartphones vorstellte. Die teils grausamen Kritiken zur OnePlus Watch machten aber auch die Suche nach einem Verlierer nicht gerade schwer.

Aber bevor wir über diese beiden Marken im Detail sprechen, lasst uns nochmal einen kurzen Blick auf einige der anderen wichtigen Entwicklungen dieser Woche werfen.

Der größte Scoop der Woche war die (versehentliche) Ankündigung des nächsten Apple-Events durch Siri. Wenige Stunden nach dem vermeintlichen Leak bestätigte Apple, dass es am 20. April tatsächlich ein Event mit dem Namen "Spring Loaded" abhalten wird. Es wird erwartet, dass sich das Event hauptsächlich um neue iPad-Modelle drehen wird. Aber wer weiß, welche Überraschungen Apple noch für uns bereithält?

Es ist auch bemerkenswert, dass das Unternehmen überhaupt ein weiteres Event vor der WWDC 2021, die in ein paar Monaten ist, plant.

Apples "Spring Loaded"-Event-Poster. / © Apple

Am selben Tag, an dem Apple bestätigte, dass es ein Event abhalten wird, reagierte sein südkoreanischer Erzrivale Samsung mit der Ankündigung des dritten "Galaxy Unpacked"-Events des Jahres. Das Unternehmen teaserte an, dass bei diesem Event – geplant für den 28. April 2021 – das leistungsstärkste Galaxy-Gerät aller Zeiten vorgestellt wird. Gerüchten zufolge wird Samsung höchstwahrscheinlich mit neuen Laptops (und vielleicht auch Tablets) aufwarten.

Motorola hat im Jahr 2021 eine Art Markteinführungstour hinter sich und bringt im ersten Quartal des Jahres mehrere neue Produkte auf den Markt. Der Schwung hat sich auch auf das nächste Quartal übertragen und das Unternehmen hat kürzlich zwei neue Ergänzungen zur erschwinglichen G-Serie in Form des Motorola G60 und des Motorola G40 Fusion angekündigt. Diese Telefone sind zunächst für Indien bestimmt, könnten aber innerhalb weniger Monate in den USA und Europa erscheinen.

Das noch nicht vorgestellte iPhone 13 war diese Woche ebenfalls in den Nachrichten, nachdem eine durchgesickerte CAD-Zeichnung die angeblich aufgefrischte Kameraanordnung der nächsten iPhone-Generation zeigte. Ihr könnt alle aktuellen Nachrichten rund um das iPhone 13 in unserem Gerüchte-Artikel verfolgen.

Die chinesische Smartphone-Marke ZTE machte diese Woche Schlagzeilen, nachdem sie ein neues Flaggschiff-Smartphone namens Axon 30 Ultra vorstellte. Der Hauptgrund für das Rampenlicht war die Tatsache, dass das Gerät über drei 64MP-Kameras verfügt – was eine Weltneuheit ist. Wir haben ausführlich über den Launch des ZTE Axon 30 berichtet.

Das ZTE Axon 30 Ultra / © ZTE

LG war Anfang dieser Woche ebenfalls in den Nachrichten, nachdem es die Liste der Smartphones geteilt hatte, die das Android 11- und Andriod 12-Update erhalten werden. Nachdem das Unternehmen seinen Ausstieg aus dem Smartphone-Geschäft angekündigt hatte, gab es Bedenken über die Zukunft der Smartphones, die das Unternehmen bereits veröffentlicht hatte. Wir haben die LG-Smartphones, die in absehbarer Zeit Software-Updates erhalten werden, in unseren Android 11- und Android 12-Update-Tracker aufgenommen.

Lasst uns nun aber endlich über unsere Gewinner und Verlierer dieser Woche sprechen.

Gewinner der Woche: Sony für die coolen neuen Xperia-Smartphones

Auch wenn ich mit dem lächerlichen Namensschema Sonys nicht einverstanden bin (Wusstet Ihr schon, dass Sony Xperia 1 III und Sony Xperia 5 III als "Sony Xperia 1 Mark 3" bzw. "Xperia 5 Mark 3" gelesen werden sollen?), Tatsache ist, dass die neuen Smartphones des japanischen Mischkonzerns interessant sind und bisher überwiegend positive Kommentare von der Öffentlichkeit sowie den meisten Tech-Journalisten erhalten haben.

Zwar hatten viele vorausgesagt, dass Sonys Smartphone-Sparte ähnlich wie LG enden würde, doch das scheint zumindest vorerst noch etwas weit hergeholt zu sein.

Das Sony Xperia 1 Mark 3! / © Sony

Nichtsdestotrotz sehen die neuen Telefone des Unternehmens vielversprechend aus, und man kann nur hoffen, dass sie die Ankündigung nicht vermasseln, indem sie die Preise für die Telefone festlegen, ohne zu berücksichtigen, was die Konkurrenz zu bieten hat.

Sony ist auch berüchtigt dafür, dass sie Telefone mehrere Monate im Voraus ankündigen und das eigentliche Produkt erst deutlich später auf den Markt bringen, nachdem der anfängliche Hype abgeklungen ist. Lest trotzdem unseren Artikel, um alles über die drei neuen Sony Xperia-Smartphones zu erfahren, die das Unternehmen diese Woche angekündigt hat.

Verlierer der Woche: OnePlus, weil es wohl ein halbgares Produkt auf den Markt gebracht hat

"Die schlechteste Smartwatch aller Zeiten", "Holt euch einfach eine Fitbit", "Langweilig", "Ungenau und fehlerhaft": Das sind nur einige der Schlagzeilen, die beliebte Tech-Portale für die Rezension von OnePlus' allererster Smartwatch – der OnePlus Watch – verwendet haben.

Rezensenten auf der ganzen Welt haben die OnePlus Watch als schlechtes Produkt kritisiert, das nicht einmal die grundlegenden Dinge erfüllt, die eine Smartwatch tun sollte. Die 159 Euro teure Smartwatch wurde auch als "Prototyp, der als fertiges Produkt getarnt ist" bezeichnet. Ein Gefühl, das ich auch hatte, als ich vor ein paar Monaten das OnePlus Band hier auf NextPit getestet habe.

Einfach ausgedrückt, habe ich das Gefühl, dass OnePlus sein Smartwatch/Fitness-Tracker-Game verbessern muss.

Die OnePlus Watch war bisher ein PR-Albtraum für OnePlus / © OnePlus

Das ist alles, was ich für Euch in dieser Ausgabe der NextPit-Gewinner und -Verlierer habe. Stimmt Ihr mit unserer Auswahl überein? Oder fällt Euch noch was ein, das in diesem Artikel nicht erwähnt wurde? Was auch immer es ist, ich freue mich über Kommentare jeglicher Art!