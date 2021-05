Gewinner und Verlierer der Woche: Für Xiaomi läuft's – für Huawei nicht so

Kommt es Euch eigentlich auch so vor, als ob die Zeit während der Pandemie noch schneller rennt als sonst? Eben noch war Jahresanfang und jetzt ist plötzlich schon das erste Drittel des Monats Mai vorüber. Auch in diesen Tagen haben wir aber natürlich sowohl Gewinner als auch Verlierer der Woche gekürt und ein bisschen habe ich den Eindruck, als gewöhnten sich die beiden an den Platz, den sie da jetzt zum wiederholten Male einnehmen.

Das bedeutet, dass sich Xiaomi erneut über den Platz an der Sonne freuen kann und dass der Konkurrent Huawei zum wiederholten Male – leider, leider – nur der wenig schmeichelhafte Titel des Verlierers bleibt. Bevor wir aber über diese beiden chinesischen Tech-Giganten sprechen, schauen wir wie gewohnt zurück auf die letzten sieben Tage und was sonst so los war.

Oppos neue Mittelklasse

Besonders stressig startete die Woche für den geschätzten Kollegen Ben, denn der durfte sich direkt zum Montagmorgen mit den neuen Smartphones von Oppo auseinandersetzen. Nachdem wir mit den Geräten der Find-X3-Reihe in diesem Jahr ja schon reichlich beschenkt wurden, legte Oppo jetzt seine neue Mittelklasse nach, welche die Modelle A54 5G, A74, A75 5G und A94 5G umfasst.

Nachdem das Oppo A72 ein riesiger Verkaufserfolg war für das Unternehmen, waren wir natürlich schwer gespannt auf die neuen Handsets. Leider war diesmal aber leider wenig Spektakuläres dabei und wir kommen nicht umhin zu fragen, was für eine Strategie Oppo sich da überlegt hat. Lest den oben verlinkten Beitrag und ich bin sicher, Ihr werdet unsere Meinung – und Verwirrung – teilen. Das A74 konnten wir uns übrigens schon anschauen, daher lest Bens Hands-on-Beitrag zum A74, wenn Ihr mehr Informationen zum Smartphone braucht.

Oppos neue Mittelklasse ist auch allenfalls mittel-spektakulär / © NextPit

Oppropos, Oppo: Antoine stellte sich die Frage, inwieweit Oppo und OnePlus – beide unter dem Dach von BBK – nebeneinander große Nummern in Europa werden könnten. Er sprach in seinem lesenswerten Text sogar vom Geschwisterkampf und in der Tat wird es spannend sein zu beobachten, wie sich die Dinge für diese Beiden in Europa entwickeln wird.

Whats up, WhatsApp?

Nächste Woche ist ein interessanter Stichtag für alle Nutzer von Messengern (also irgendwie für uns fast alle, oder?), denn am 15. Mai treten bei WhatsApp die AGB-Änderungen in Kraft. Aus diesem Grund befassen wir uns in diesen Tagen auch mit dem beliebten Messenger und haben schon mal rechtzeitig unseren Überblick über die besten WhatsApp-Alternativen auf Vordermann gebracht.

Dort erfahrt Ihr also nicht nur, welche Alternativen aus welchem Grund sinnvoll wären, sondern bekommt auch nochmal kurz zusammengefasst, worum es da nächste Woche exakt gehen wird.

AirTags und Handyketten

Fast schon logisch, dass auch die Apple-Fans diese Woche bei NextPit auf ihre Kosten kamen. Der Hype um die Apple AirTags hält an und wir wollten wissen, ob diese auch bei älteren iPhone-Modellen einen echten Mehrwert darstellen. Weiter haben wir uns damit beschäftigt, wie sich das iPhone nun mit der Apple Watch entsperren lässt. Dabei handelt es sich um eines der neuen Features, die mit iOS 14.5 aufs iPhone gekommen sind.

Eher schräg fand ich hingegen, dass anscheinend Handyketten in so mancher Gegend echt ein Thema sind. Ben ist der Sache auf den Grund gegangen und erzählt euch, wo Ihr die Dinger bekommt und wie man die mit etwas Kreativität und Geschick selbst anfertigen kann.

Nein – ich muss auch nicht jeden Trend verstehen! / © Jalouza

Was war in dieser Woche noch? Ach ja: Wir haben für Euch das Huawei Band 6 getestet, wir haben mit Eurer Hilfe gelernt, dass iPads offenbar nicht Notebooks ersetzen können und wir haben auf NextPit einen Foto-Wettbewerb gestartet. Neben Ruhm und Ehre gibt es auch was zu gewinnen und Ihr könnt nach wie vor teilnehmen. Schaut also dort vorbei, wenn Ihr glaubt, dass Ihr das beste Handy-Foto knipsen könnt.

Xiaomi strahlt, Huawei ein bisschen weniger

Damit kommen wir so langsam zum Ende unseres Rückblicks und zu den Gewinnern und Verlierern dieser Woche. Beides hängt zusammen mit neuen Zahlen, die in diesem Fall von Canalys stammen. Dort sehen wir nämlich, dass sich Xiaomi in Europa im letzten Quartal bei den Smartphone-Verkaufszahlen am Giganten Apple vorbei auf Platz Zwei schieben konnte.

Xiaomi auf dem Weg nach oben! / © Canalys

Wie Ihr in der Grafik der Analysten von Canalys sehen könnt, liegt Xiaomi mit 23 Prozent Marktanteil in Europa jetzt sogar recht komfortabel vor Apple (19 Prozent) und nur Samsung (35 Prozent) verkauft mehr Geräte als Xiaomi in unseren Gefilden.

Grund genug für uns also, Xiaomi zum Sieger der Woche zu küren, zumal das Unternehmen mit dem nagelneuen Xiaomi Mi 11 Ultra ja auch noch einen mächtigen Pfeil im Köcher hat, der weiter für überzeugende Verkaufszahlen sorgen wird.

Lest auch: Das Xiaomi Mi 11 Ultra im Test

Auch für die anderen in der Grafik erkennbaren Unternehmen geht es weiter nach oben – also zumindest für fast alle. Die Talfahrt für Huawei geht leider weiter, was bedeutet, dass die Chinesen jetzt abgerutscht sind auf Platz Fünf und ein Marktanteil von nur noch drei Prozent in Europa ist dann das Resultat, wenn man sich um 81 Prozent verschlechtert.

Das trifft Huawei umso härter, weil man in Europa eben stets bärenstark war. Weltweit gehört man nicht mehr zu den Top 5 und es steht zu befürchten, dass die Chinesen auch in Europa schon bald unverschuldet aus diesen Top 5 fallen werden. Dass Huawei damit unser Verlierer der Woche ist, kann der Tech-Riese sicher verkraften, aber dass die Smartphone-Käufer Europas sich anderen Marken zuwenden, trifft Huawei sicher ins Mark.

Was sagt Ihr denn? Könnt Ihr unsere Wahl der Gewinner und Verlierer nachvollziehen oder hättet Ihr Euch anders entschieden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und lasst uns auch gerne Eure Meinung zum Huawei-Dilemma da, wenn Ihr mögt. Danke, dass Ihr NextPit auch diese Woche wieder die Treue gehalten habt – passt auf Euch auf und kommt gut in die neue Woche!