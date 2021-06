Gewinner und Verlierer der Woche: Honor jubelt, OnePlus wird abhängiger

Wieder zieht eine Woche ins Land und für die letzten sieben Tage hat sich die NextPit-Redaktion leicht getan beim Ermitteln des Gewinners und Verlierers. Honor und OnePlus hat es erwischt und in unserem NextPit-Wochenrückblick findet Ihr heraus, was die Gründe dafür sind.

Nicht mehr lange, bis das erste Halbjahr des Jahres 2021 auch schon wieder Geschichte ist. Die Zeit rast förmlich, was wir auch daran feststellen, dass selbst die WWDC von Apple schon wieder eine Woche her ist. Events wie dieses wirken natürlich noch nach und das habt Ihr auch auf NextPit feststellen können. Wir mussten dringend nochmal darüber reden, welche Update-Vorteile iOS gegenüber Android hat, außerdem besprachen wir watchOS 8 und die Achtsamkeits-App für Apples smarte Uhr. Die Apple Watch Series 8 soll darüber hinaus wichtige neue Gesundheits-Features erhalten.

Die Apple Watch spielt bei den Smartwatches in einer ganz eigenen Liga / © NextPit, DenPhotos / Shutterstock.com

Neues von Google, Microsoft und Samsung

Aber auch andere große Namen der Tech-Welt machten in dieser Woche von sich reden. Da ist einmal Microsoft: Das Unternehmen aus Redmond will uns nächste Woche Neues zu Windows verraten, aber bereits in dieser Woche leakten Bilder, die uns einen ersten Eindruck von Windows 11 bieten sollen.

Google hat derweil in einem kleinen Rundumschlag neue Software-Features für Android vorgestellt, die bereits langsam für die Nutzer:innen ausgerollt werden. Bei der Hardware aus dem Hause Google gab es auch eine News, wenn auch eine inoffizielle, nicht von Google bestätigte: Nach dieser Info soll es nämlich Samsung sein, dass die 7,6 Zoll großen Panels für Googles erstes Pixel Foldable produziert.

Apropos Samsung: Auch zum Galaxy S22 häufen sich die Gerüchte – diese Woche machte die Nachricht die Runde, dass die Koreaner bei den Flaggschiffen des nächsten Jahres wieder verstärkt auf Polycarbonat setzen könnten. Ich bin sicher, dass das für einige unserer Leser:innen der Grund wäre, durchaus auch über Samsung beim Verlierer der Woche nachzudenken, sollte sich das bestätigen.

Nachdem ich persönlich das Gefühl habe, dass das Games-Spektakel E3 in diesem Jahr medial ein bisschen unterging und es gleich mehrere Enttäuschungen zu verdauen gab, gibt es dennoch was Positives für mein Gaming-Herz zu vermelden: Diablo II: Resurrected wird am 23. September an den Start gehen. Es erscheint für PC und natürlich auch verschiedene Konsolen-Plattformen, und ja: Ich muss zugeben, dass ich Bock drauf habe auf ein wenig klassisches Action-Abenteuer-Gemetzel!