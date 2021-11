Gewinner & Verlierer: Das iPhone 13 Pro räumt ab, der Handymarkt schrumpft

Apple hat 2021 das beste Kamera-Smartphone am Start! Wie wir das behaupten können? Ganz einfach: Die NextPit-Community hat das iPhone 13 Pro zum Handy mit der besten Kamera des Jahres gewählt – ohne es zu wissen! Aber wir müssen in unserer Sonntagskolumne auch unschöne Themen anpacken. Beispielsweise den schrumpfenden Smartphone-Markt.

Bevor wir jedoch über die Gewinner und Verlierer der Woche sprechen, möchte ich Euch wie üblich fünf Highlights aus der NextPit-Berichterstattung der letzten Tage vorstellen:

Gewinner der Woche: iPhone 13 Pro ist am besten für Fotos geeignet

Zwischen dem Start unseres Kamera-Blindtests und der Bekanntgabe des Endergebnisses lagen genau sieben Tage. So lange konnte die NextPit-Community für die Bilder der fünf Smartphones voten, die hier um die Auszeichnung "Top-Kamera des Jahres" kämpften.

Und der Wettbewerb war hart! Wie mein Kollege Stefan Möllenhoff feststellten konnte, haben von den insgesamt 16.575 Stimmen am Ende nur 17 den Unterschied gemacht. Um Euch einen Eindruck zu geben: Das iPhone 13 Pro lag nur 1 Punkt vor dem Google Pixel 6 Pro. Mit gehörigem Abstand folgten auf diese beiden dann Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro und Oppo Find X3 Pro.

Das ist die beste Smartphone-Kamera im Jahr 2021 / © NextPit

Unser Test sollte die Meinung derjenigen unter Euch widerspiegeln, die riesiges Interesse an der Entwicklung der Smartphone-Kameras zeigen. Daher möchten wir uns bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen haben, jedes Foto zu analysieren und das ihrer Meinung nach beste Foto auszuwählen. Vielen Dank, liebe NextPit-Community!

Verlierer der Woche: Smartphone-Markt schrumpft

In der Kolumne der letzten Woche wurde Apple zum Sieger gekürt, weil das Unternehmen das Geschäftsjahr mit dem besten Ergebnis seiner Geschichte abgeschlossen hat. Bereits am vergangenen Donnerstag wurde Samsung in einem Bericht von Counterpoint Research als führender Hersteller auf dem Smartphone-Markt in Kontinentaleuropa im dritten Quartal 2021 genannt.

Auch Xiaomi verdient es, an dieser Stelle hervorgehoben zu werden, da das Unternehmen mit einem Wachstum von 51 % gegenüber dem Vorjahr nach Marktanteilen den zweiten Platz in Europa erklimmen konnte.

Samsung behauptet seine Führungsposition in Europa, zeigt aber Anzeichen für einen Rückgang im Jahr 2021 / © Counterpoint Research

Doch trotz des großen Erfolgs von Geräten wie dem iPhone 13 und dem Galaxy Z Flip 3 ist der Smartphone-Markt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig. Und das hängt nicht unbedingt damit zusammen, dass die Menschen das Interesse an Mobiltelefonen verlieren.

Nach Angaben von Canalys wurden im dritten Quartal 2021 weltweit weniger Handys verkauft als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Um genau zu sein, betrug der Rückgang 6 % (325,5 Millionen ausgelieferte Einheiten im Jahr 2020 gegenüber 348 Millionen im Jahr 2021).

Der Grund dafür: Die weltweiten Herstellungs- und Lieferprobleme von Chips.

Natürlich ist die Abschwächung des Smartphone-Marktes etwas, das erwartet wurde und mindestens seit 2016 zu beobachten ist. Dies spiegelt einen Prozess bei den Nutzer:innen wider, die heute allenfalls alle 2 bis 3 Jahre ihre Smartphones wechseln. Auch die Lebensdauer der Geräte hat sich verlängert, nachdem die Hersteller die Unterstützung für Betriebssystem-Updates und Akkuladetechniken optimiert haben.

Die Covid-19-Pandemie hat jedoch dazu geführt, dass zwischen 2020 und 2021 Fabriken geschlossen werden mussten, was zu einem erheblichen Mangel an Bauteilen und Halbleitern für die Mobiltelefonindustrie führt.

Auch wenn Unternehmen wie Apple historische Finanzergebnisse feiern, die vor allem von Smartphone-Verkäufen getragen werden, lügen die Zahlen nicht: Der Smartphone-Markt schrumpft und das nicht aus mangelndem Interesse!

Damit sind wir wieder am Ende unserer NextPit-Sonntagskolumne angelangt und fragen wieder einmal in die Runde: Hättet Ihr ähnlich entschieden, ober habt Ihr ganz andere Gewinner oder Verlierer der Woche auf dem Schirm gehabt? Schreibt's uns in die Kommentare!