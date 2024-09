Bei den meisten Android-Betriebssystemen und -Oberflächen werden die Benachrichtigungssymbole für Apps in der Statusleiste und auf dem Sperrbildschirm als weiße Symbole angezeigt, nur wenige Apps und Tools sind in Farbe. Mit den neuesten Android-Entwicklungen könnte Google jedoch in einem der zukünftigen Android-15-Updates zu bunten und dynamischen Symbole zurückkehrn.

Je nach Gerätemarke werden die Benachrichtigungssymbole von Apps und Diensten weiß eingefärbt. Das hat den Vorteil, dass es einfacher und sauberer ist, aber dafür muss man sich die entsprechenden Symbole merken oder das Benachrichtigungsfenster komplett betrachten, um mehr Details zu den Objekten zu erhalten. Das könnte sich bald ändern.

Neue mögliche Designänderungen der App-Benachrichtigungssymbole mit Android 15

Wie Android Authority im Quellcode von Android 15 entdeckte, testet Google möglicherweise farbige App-Symbole in der Statusleiste, im Notification Drawer und auf dem Sperrbildschirm, einschließlich des Always-on-Displays. Durch den Entwickler Mishaal Rahman konnte die Quelle zeigen, was Google in der Mache hat und was in einer der Builds von Android 15 implementiert werden könnte.

Google arbeitet an neuen Designs für App-Benachrichtigungen in Android 15: Kunterbunt vs. monochrom. / © nextpit

Dementsprechend werden die Benachrichtigungssymbole eine kreisförmige Form haben und farbig sein, was das App-Design auf dem Startbildschirm widerspiegelt. Gleichzeitig werden einfarbige Icons verwendet, wenn die Option "Thematische Icons" aktiviert ist. In diesem Fall werden die schwarzen und grauen Icons sogar übereinander gelegt, was unpraktisch ist, wenn der dunkle Modus oder ein schwärzeres Thema aktiviert ist.

Natürlich erscheint diese Änderung nur in einem groben Zustand und das Design kann in der endgültigen Version anders aussehen. Es kann sogar sein, dass sie dann final gar nicht vorgenommen wird.

Neben den App-Benachrichtigungssymbolen hat Google auch die Statusleistensymbole von Android 15 überarbeitet, die die Symbole für Akku, WLAN und Mobilfunk umfassen. Trotzdem kann es sein, dass OEMs wie Xiaomi und Samsung sowohl bei den Benachrichtigungs- als auch bei den Statussymbolen ein anderes Design verwenden.

Affiliate Angebot Google Pixel 8a

Welches App-Benachrichtigungsdesign bevorzugt Ihr auf Euren Android-Devices?