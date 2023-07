LogiTel Hammer: Google Pixel 7 Pro + Gutschein und 5G-Tarif!

Eines der besten Smartphones 2022 ist gerade bei LogiTel in einem spannenden Deal für Euch erhältlich. Dabei handelt es sich um das Google Pixel 7 Pro und Ihr schließt hier zusätzlich den passenden Handyvertrag im 5G-Netz von Vodafone ab. Außerdem schenkt Euch der Anbieter noch einen Amazon-Gutschein im Wert von 10 Euro. Ob sich das lohnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Auch wenn wir bereits das Jahr 2023 schreiben, ist das Google Pixel 7 Pro ohne Zweifel eines der besten Smartphones, dass Ihr Euch kaufen könnt. Der Hersteller hat zwar erst vor kurzem das Google Pixel Fold, dass wir bereits für Euch testen konnten, präsentiert, aber das hindert LogiTel nicht daran, das Google-Flaggschiff von 2022 mit einem wirklich guten Deal anzubieten.

Schauen wir zuerst einmal auf das Datenblatt des Smartphones, lässt sich schnell feststellen, warum es als das beste Pixel aller Zeiten in unserem Test tituliert wurde. Besonders das tolle AMOLED-Display mit LTPO-Technologie, das geniale Triple-Kamerasetup und die solide Leistung des Tensor-G2-SoC haben meine Kollegin dabei völlig überzeugt.

Auch Google verbaut bei seinem Pixel-Phones der Flaggschiff-Klasse eine Periskop-Kamera. / © NextPit

Doch wie Ihr wisst, gibt es das perfekte Smartphone einfach nicht. So sind vor allem das etwas rutschige Gehäuse und die langsame Ladegeschwindigkeit ein Problem. Auch beim Fingerabdrucksensor beschweren sich einige. Alles in allem ist das Smartphone dennoch unglaublich gut und vor allem für einen humanen Preis zu haben.

Der LogiTel-Deal zum Google Pixel 7 Pro lohnt sich

Für das Smartphone müsst Ihr einer einmaligen Zuzahlung von 4,99 Euro rechnen. Natürlich bleibt es nicht dabei, denn Ihr schließt auch einen Handyvertrag ab. Dabei handelt es sich um den Vodafone Smart Lite, bei dem Ihr neben 35 GB Datenvolumen auch das 5G-Netz des Anbieters und eine Download-Bandbreite von maximal 500 MBit/s erhaltet. Ihr bindet Euch für 24 Monate an den Anbieter und zahlt hier monatlich 34,99 Euro für das Bundle. Dafür erstattet Euch der Provider die Anschlussgebühr und schenkt Euch sogar noch einen Amazon-Gutschein im Wert von 10 Euro.

Deal-Übersicht Eigenschaft LogiTel-Deal Tarif Vodafone Smart Lite Datenvolumen 35 GB Download-Bandbreite max. 500 MBit/s 4G/5G 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 34,99 Euro Einmalige Gerätekosten 4,99 Euro Anschlussgebühr Wird erstattet Gesamtkosten 794,75 Euro Wechselbonus 50,00 Euro Amazon-Gutschein 10,00 Euro Reguläre Gerätekosten 719,99 Euro Effektive monatliche Tarifgebühr ~ 2,70 Euro Zum Angebot*

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit zahlt ihr bei diesem Deal 794,75 Euro. Zieht Ihr hier die regulären Gerätekosten in Höhe von 719,99 Euro, sowie den Wechselbonus und den Gutscheinwert ab, ergibt sich, dass Ihr effektiv monatlich 2,70 Euro zusätzlich für den Tarif obendrauf zahlt. Das ist für einen 5G-Tarif im Vodafone-Netz mit 35 GB Datenvolumen sehr wenig.

Falls ihr also ohnehin vorhattet, das Google Pixel 7 Pro zu kaufen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Möchtet Ihr eine gelungene Android-Alternative zum teuren Samsung Galaxy S23 (zum Test) oder einem Apple iPhone 14 (zum Test), ist dieser Deal ebenfalls spannend für Euch.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind Pixel-Smartphones auch im Jahr 2023 noch ein Nischen-Produkt oder hat sich die Marke in Euren Augen etabliert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!