Google Pixel 8 vs. Samsung Galaxy S23: Welches Handy ist stärker?

Wir haben sowohl das Pixel 8 als auch das Galaxy S23 getestet. Wir bieten Euch also hier einen Vergleich, der auf unseren tatsächlichen Testeindrücken basiert. So könnt Ihr eine fundierte Entscheidung darüber treffen, welches High-End-Smartphone am besten zu Euch passt. Vergleichen wir zunächst die technischen Daten des Google Pixel 8 und des Samsung Galaxy S23:

Google Pixel 8 und Galaxy S23: Die technischen Daten im Vergleich

Das Google-Flaggschiff Das Samsung Flaggschiff Produkt Google Pixel 8 Google Galaxy S23 Preis (UVP) ab 799 € ab 949 € Abbildung Bewertung Zum Testbericht des Google Pixel 8 Zum Testbericht des Samsung Galaxy S23 Bildschirm 6,2" OLED-Display "Actua".

2400 x 1080 Pixel (428 ppi)

120 Hz Bildwiederholrate 6,1" Dynamic-AMOLED-Display

2340 × 1080 (425 ppi).

Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz SoC Google Tensor G3

Titan M2 Sicherheitschip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy Arbeitsspeicher 8 GB RAM LPDDR5x 8 GB LPDDR5x RAM Speicher 128 GB / 256 GB UFS 3.1-Speicher 128 GB UFS 3.1-Speicher / 256 GB UFS 4.0-Speicher microSD ❌ ❌ OS Android 14

7 Jahre Updates One UI 5.1 basierend auf Android 13

5 Jahre Updates Hauptkamera 50-MP-Weitwinkelkamera mit Octa PD

Blende: ƒ/1,68

Sichtfeld: 82°

Sensorgröße: 1/1,31"

Superauflösungszoom: bis zu 8x 50 MP Weitwinkelkamera

Blende: ƒ/1,8

Sichtfeld: 85°

Sensorgröße: 1/1,56" Ultraweitwinkel 12 MP

Blende: ƒ/2.2

Sichtfeld: 125,8° 12 MP

Blende: ƒ/12.2

Sichtfeld: 120° Telekamera ❌ 10 MP

Blende: ƒ/2.4

Sichtfeld: 36°

3-facher optischer Zoom Selfie 10,5 MP

Blende: ƒ/2.2

Fester Fokus

Sichtfeld: 95° 12 MP

Blende: ƒ/2.2

Sichtfeld: 80° Audio Stereo, räumliches Audio Stereo-Lautsprecher

32 Bit / 384 kHz Akku 4575 mAh 3900 mAh Aufladegeschwindigkeit 27 W 25 W Kabelloses Aufladen 7,5 W 15 W

4,5 W (umgekehrte kabellose Aufladung) Widerstandsfähigkeit IP68 IP68 Konnektivität eSIM, 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3, Google Cast 5G, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.3 Farben Obsidian, Pink und Hazel Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime Abmessungen und Gewicht 150,5 × 70,8 × 8,9 mm, 187 g 146,3 × 70,9 × 7,6 mm, 167 g Angebot*

Das Pixel 8 und das Galaxy S23 haben ziemlich ähnliche technische Daten, wie die obige Tabelle zeigt. Schauen wir uns nun im Detail an, welches Gerät sich im Alltag eher bewährt.

Google Pixel 8 vs. Samsung Galaxy S23: Design und Display

Das Pixel 8 und das Galaxy S23 unterscheiden sich stark in Bezug auf das Design. Das Google-Smartphone hat ein rundes Design mit gewölbten Kanten auf der Rückseite und gewölbten Seitenrändern. Das Galaxy S23 hat einen weniger niedlichen Look, würde ich sagen, mit völlig flachen Vorder- und Rückseiten.

Das Google Pixel 8 ist ein schönes Smartphone / © nextpit

Auf der Rückseite des Pixel 8 befindet sich die ikonische Leiste, die das Fotomodul beherbergt, während bei Samsung die Kameras einzeln platziert sind und ohne Insel direkt aus der Rückseite herausstehen. In Bezug auf die Abmessungen ist das Pixel 8 etwas länger, breiter und ein ganz klein wenig dicker als das Galaxy S23. Das Pixel 8 ist mit 187 g gegenüber 167 g auch schwerer als das Galaxy S23.

Google stattet sein Pixel 8 mit einem 6,2 Zoll großen "Actua Display"-OLED-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 px (FHD+, 428 dpi), einer maximalen Helligkeit von 2000 Nits und einer Bildwiederholrate von 120 Hz aus.

Das Galaxy S23 hat seinerseits ein 6,1 Zoll großes Dynamic AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 2340 x 1080 px (FHD+, 425 dpi), einer maximalen Helligkeit von 1750 Nits und einer Bildwiederholrate von 120 Hz.

Das Samsung Galaxy S23 ist viel flacher / © NextPit.

Zum Schutz ist das Pixel 8 mit Gorilla Glass Victus gegenüber Gorilla Glass Victus 2 beim Galaxy S23 ausgestattet und beide Modelle sind nach IP68 gegen Wasser und Staub zertifiziert. Das Pixel 8 ist in den Farben Obsidian, Pink und Hazel erhältlich, während das Galaxy S23 in den Farben Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite und Lime angeboten wird.

Google Pixel 8 vs. Samsung Galaxy S23: Performance

Das Pixel 8 ist mit dem neuen Tensor G3 SoC ausgerüstet. Dieser wird von 8 GB LPDDR5x RAM und 128 oder 256 GB UFS 3.1-Speicher unterstützt. Das Galaxy S23 verfügt über eine spezielle, übertaktete Version des Snapdragon 8 Gen 2 mit 8 GB LPDDR5x RAM und 128 GB UFS 3.1- oder 256 GB UFS 4.0-Speicher.

Das Galaxy S23 testeten wir in der 128-GB-Version mit USF-3.1-Speicher. Beide Smartphones bieten eine sehr gute Leistung im Alltag, aber das Galaxy S23 hat eindeutig die Nase vorn. Wir haben beide Smartphones unseren üblichen Benchmarks unterzogen, Ihr könnt die Ergebnisse in der folgenden Tabelle sehen:

Pixel 8

(Tensor G3) Galaxy S23

(Snapdragon 8 Gen 2 für Galaxy) 3DMark Wild Life Stess Test Schlechtester Loop: 5435

5435 Bester Loop: 8526 Schlechtester Loop: 6119

6119 Bester Loop: 11.049 Geekbench 5/6 Single (6): 1698

1698 Multi (6): 4277 Single (5): 1537

1537 Multi (5): 4807

Wie bereits erwähnt, sind das Pixel 8 und das Galaxy S23 beide sehr leistungsstark, sowohl bei Spielen als auch bei Produktivitätsanwendungen. Das Google-Smartphone ist zwar weniger leistungsstark, aber im Gegensatz zum Galaxy S23 wird die Leistung weniger durch Überhitzung gedrosselt. Der Unterschied im Umgang mit der Temperatur wird auf den folgenden beiden Bildern verdeutlicht:

Bei intensiven Aufgaben reduziert das Pixel 8 seine Leistung allmählich, ohne große Schwankungen / © nextpit

Das Samsung Galaxy S23 wird sehr warm. / © nextPit

Was die Konnektivität angeht, sind beide Smartphones mit einem NFC-Chip, Bluetooth 5.3 und Wi-Fi 7 ausgestattet.

Google Pixel 8 vs. Galaxy S23: Kamera

Zwei Kameras gegen drei – die Waage scheint auch hier auf die Seite des Galaxy S23 zu kippen. Google hat jedoch auf seine Geheimwaffe gesetzt, um mit anderen Flaggschiffen mit besserer Hardware mithalten zu können. Bevor wir ins Detail gehen, sei angemerkt, dass das Pixel 8 mit einem dualen Kameramodul ausgestattet ist, das aus einer Weitwinkel- und einer Ultraweitwinkel-Kamera mit jeweils 50 MP besteht.

Das Galaxy S23 kommt mit Triple-Cam, die aus einer 50-MP-Weitwinkelkamera, einer 12-MP-Ultraweitwinkel-Kamera und einer 10-MP-x3-Telekamera besteht. Google hat eine Selfie-Kamera mit 10,5 MP eingebaut, während es Samsung 10 MP sind.

Blick auf die Kameras des Galaxy S23 / © NextPit

Das Google Pixel 8 und das Samsung Galaxy S23 sind beides sehr gute Kamera-Smartphones. Die Fotos des Pixel 8 sind hervorragend, vor allem mit der Hauptkamera. Ihr bekommt sowohl bei Tag als auch bei Nacht scharfe und gut definierte Bilder. Auch der 2-fache Zoom liefert akzeptable Bilder. Die Farben haben jedoch immer noch diesen "Pop", der für die Generation der sozialen Netzwerke gedacht ist, und sind in der Regel stärker gesättigt als die tatsächliche Szene.

Die KI-Funktionen, die bei der Nachbearbeitung von Bildern in der Kamera-App verwendet werden, helfen dabei, die Fotos des Pixel 8 wirklich gut aussehen zu lassen. Abgesehen davon sind auch die Selfies klasse. Google bietet auch eine ganze Reihe von Machine-Learning-Effekten an, die in der Google Fotos-App zum Einsatz kommen, z. B. Magischer Radiergummi, Unschärfe, Porträt und mehr.

Allerdings müsst Ihr mit etwas übersättigten Farben und Ultraweitwinkel-Fotos zurechtkommen, die bei schlechten Lichtverhältnissen nicht so toll aussehen.

Was das Galaxy S23 betrifft, so ist die Fotoqualität genauso gut, vor allem dank der Hauptkamera, die bei allen Lichtverhältnissen überzeugend ist. Das Smartphone hat ein echtes Kunststück vollbracht, denn selbst an grauen Wintertagen konnten wir während der Testphase schöne Nachtaufnahmen machen.

Das Kamerasystem des Google Pixel 8. / © nextpit

Mein Kollege Matt zeigte sich überrascht von der Qualität des Zooms, denn selbst mit dem 10-fachen Zoom sind die Fotos von zufriedenstellender Schärfe und Kontrast. Auch die Selfie-Kamera ist überzeugend und selbst beim x30-Zoom enttäuscht die Cam nicht. Samsung hat auch eine ganze Reihe von Sonderfunktionen wie Astrofotografie (Hyperlapse), Expert-RAW, Image Clipper und eine Menge Farbfilter.

Das einzige echte Manko des Galaxy S23 ist der Farbunterschied zwischen der Hauptkamera und der Ultraweitwinkel-Kamera. Das Pixel 8 filmt in 4K mit bis zu 60 fps, während das Galaxy S23 den Job in 8K mit 30 fps erledigt. Ihr könnt Euch über die folgenden Galerien mit unseren Testbildern einen Eindruck von der Fotoqualität der beiden Smartphones verschaffen:

Fotos, die mit dem Google Pixel 8 aufgenommen wurden.

Hauptkamera (8x digital zoom) © nextpit Hauptkamera (2x digital zoom) © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Hauptkamera (8x digital zoom) © nextpit Hauptkamera (2x digital zoom) © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Hauptkamera (8x digital zoom) © nextpit Hauptkamera (2x digital zoom) © nextpit Hauptkamera - Nachtmodus an © nextpit Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Hauptkamera (2x digital zoom) - Nachtmodus an © nextpit Hauptkamera - Nachtmodus an © nextpit Ultraweitwinkelkamera (0,5x) - Nachtmodus an © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Hauptkamera (2x digital zoom) © nextpit Hauptkamera © nextpit Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Ultraweitwinkelkamera (0,5x) © nextpit Hauptkamera © nextpit Selfie (1x) - Porträtmodus aus © nextpit Selfie (0,7x) - Porträtmodus aus © nextpit Selfie (1x) - Porträtmodus an © nextpit Selfie (0,7x) - Porträtmodus an © nextpit Selfie (1x) - Porträtmodus aus © nextpit Selfie (0,7x) - Porträtmodus aus © nextpit

Fotos, die mit dem Samsung Galaxy S23 aufgenommen wurden.

Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage (mit Sonnenlicht) © nextpit Hauptkamera bei Tage (mit Sonnenlicht) © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Selfi-Aufnahme bei Tage © nextpit Selfi-Aufnahme bei Tage (gegen das Sonnenlicht) © nextpit Nahaufnahme der Hauptkamera bei Tage © nextpit Nahaufnahme der Hauptkamera bei Tage © nextpit Nahaufnahme der Hauptkamera bei Tage © nextpit Nahaufnahme der Hauptkamera bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage © nextpit Weitwinkelaufnahme bei Tage © nextpit Hauptkamera bei Tage (1x) © nextpit Weitwinkelaufnahme bei Tage © nextpit Telezoom-Kamera bei Tage (2x) © nextpit Telezoom-Kamera bei Tage (3x) © nextpit Telezoom-Kamera bei Tage (10x) © nextpit Telezoom-Kamera bei Tage (20x) © nextpit Telezoom-Kamera bei Tage (30x) © nextpit Nachtaufnahme im Night-Mode © nextpit Nachtaufnahme im Normal-Mode © nextpit Nachtaufnahme im Night-Mode © nextpit Nachtaufnahme im Night-Mode © nextpit Nachtaufnahme im Night-Mode © nextpit Nachtaufnahme im Night-Mode © nextpit Nachtaufnahme im Night-Mode © nextpit Selfie im Night-Mode © nextpit

Google Pixel 8 vs. Galaxy S23: Software

Was das Betriebssystem betrifft, stehen sich zwei völlig unterschiedliche Welten gegenüber. Auf der einen Seite steht Android in seiner reinsten Form mit dem Pixel 8 und auf der anderen Seite eine sehr individuelle und anpassbare Oberfläche mit dem Galaxy S23. Das Pixel 8 läuft unter Android 14, während das Galaxy S23 mit One UI 5 auf Basis von Android 13 gestartet ist, aber bald das Update auf One UI 6 auf Basis von Android 14 erhält.

Die Benutzeroberfläche von Google ist sehr clean / © nextpit

Das Design der Oberfläche ist natürlich Geschmackssache, aber die von Google wird Euch eher gefallen, wenn Ihr es clean mögt, während One UI von Samsung knalliger und farbenfroher ist.

In Bezug auf die Update-Politik ist Google jetzt besser als Samsung und verspricht sieben Jahre Software-Wartung, während es Samsung weiterhin auf fünf Jahre Sicherheitsupdates und vier Jahre Android-Updates bringt. In beiden Fällen könnt Ihr Euer Smartphone sehr lange behalten, aber mit seinen zwei Jahren mehr gewinnt das Pixel 8 diese Runde.

Außerdem ist das Pixel 8 Teil eines nun umfassenderen Ökosystems mit der Pixel Watch 2 (Test) und dem Pixel Tablet (Test), genauso wie das Galaxy S23 mit der Galaxy Watch 6 Classic (Test) und dem Galaxy Tab S9.

Google Pixel 8 vs. Pixel 8: Akkulaufzeit und Aufladen

Auf dem Papier hat das Pixel 8 mit seinem 4575-mAh-Akku gegenüber dem 3900-mAh-Akku des Galaxy S23 die Nase vorn. Mit seiner 30-Watt-Schnellladefunktion ist das Google-Flaggschiff auch besser als das Samsung-Modell, das auf 25 Watt beschränkt ist.

Beide Modelle bieten kabelloses Laden an, aber auch hier liegt das Pixel 8 mit seinem Qi-Laden von 18 W gegenüber 15 W beim Galaxy S23 vorn. In beiden Fällen könnt Ihr das umgekehrte drahtlose Laden nutzen.

Das Galaxy S23 wird wie das Pixel 8 über USB-C aufgeladen. / © NextPit.

Wir haben die beiden Kontrahenten unserem PC-Mark-Akku-Benchmark unterzogen und die Zahlen bestätigen die Überlegenheit des Pixel 8. Es hielt 17 Stunden und 49 Minuten durch, während es das Galaxy S23 auf 13 Stunden und 44 Minuten bringt. Beide Smartphones bieten also eine gute Akkulaufzeit, die leicht zwei Tage erreichen kann, aber das Pixel 8 wird Euch länger begleiten als das Galaxy S23.

Ihr müsst auf jeden Fall ein kompatibles Ladegerät kaufen, da es weder Google noch Samsung in der Verpackung mitliefern.

Google Pixel 8 vs. Galaxy S23: Preis und Verfügbarkeit

Das Google Pixel 8 und das Samsung Galaxy S23 gehören beide zu den besten High-End-Smartphones unter 1.000 Euro. Das Pixel 8 hat den Vorteil, dass es für 799 Euro auf den Markt gekommen ist, während das S23 bei 949 Euro startete. Bedenkt dabei, dass die Straßenpreise bei Samsung längst aber auf einem anderen Niveau angekommen sind. Aktuell erhaltet Ihr das Galaxy S23 in der kleinen Ausführung immer mal für weniger als 700 Euro, die 256-GB-Variante gibt es derzeit ab etwa 740 Euro.

Beide Smartphones sind in den offiziellen Shops der Hersteller, aber auch bei allen großen Online-Händlern und Telefonanbietern erhältlich.

Google Pixel 8 Samsung Galaxy S23 128 GB 799 € UVP: 949 €

Aktueller Preis: 699 € 256 GB 859 € UVP: 1.009 €

Aktueller Preis: 740 €

Fazit

Schauen wir auf die verschiedenen Kategorien, gestaltet sich das Duell der beiden Smartphones durchaus ausgeglichen, wenngleich Google gleich mehrfach die Nase knapp vorn hat. Das Pixel 8 bietet nämlich ein etwas größeres Display mit höherer Auflösung, die höhere Helligkeit, eine bessere Update-Politik, eine bessere Akkulaufzeit mit schnellerem Aufladen und ist günstiger.

Das Galaxy S23 setzt sich vor allem bei der besseren Performance durch. Wie immer hängt Eure Kaufentscheidung auch von den persönlichen Vorlieben ab und ich muss sagen, dass ich das originellere Design, die besseren Fotos und die cleane Benutzeroberfläche des Pixel 8 vorziehe.

Das Galaxy S23 ist immer noch ein sehr gutes Smartphone, vor allem zum derzeit günstigen Straßenpreis. Aber aufgrund der vielen Vorteile, die der Konkurrent bietet, kann ich nicht umhin, Euch das Pixel 8 zu empfehlen.

Was denkt Ihr darüber? Seid Ihr eher ein Pixel-8- oder ein Galaxy-S23-Fan und warum? Welches Smartphone nutzt Ihr denn derzeit?