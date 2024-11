Mit dem Google Pixel 8a erhaltet Ihr ein richtig günstiges Smartphone mit einem Flaggschiff-Prozessor und einer Top-Kamera. Im Zuge des Black Friday reduziert Amazon hier sogar noch einmal den Preis und bietet es so günstig an, wie kein anderer Händler. Ob sich das lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Seid Ihr auf der Suche nach einem neuen Smartphone, aber die Preise der neuesten Modelle sind Euch zu hoch? Dann könnte das Google Pixel 8a genau das Richtige für Euch sein. Am heutigen Black Friday ist dieses Spitzenmodell mit 256 GB Flash-Speicher bei Amazon für deutlich unter 500 Euro erhältlich, und damit bietet der Versandriese einen unschlagbaren Preis, den zurzeit kein anderer Anbieter toppen kann.

Google Pixel 8a wird immer günstiger

Das Google Pixel 8a ist mit einer der wohl besten Kameras für Smartphones unter 500 Euro ausgestattet. Das Dual-Modul bietet eine 64-MP-Hauptkamera und wird von einer 13-MP-Ultraweitwinkelkamera unterstützt. Als Prozessor kommt der Google Tensor G3 mit 8 GB RAM und 256-GB-Speicher zum Einsatz, den wir schon aus der Pixel-8-Serie kennen. Beim Display entschied sich der Hersteller für eine Bildwiederholrate von 120 Hz.

Das Pixel 8a mit seinem bekannten Kamera-Visor. / © nextpit

Auch die Google-KI "Gemini" funktioniert hier. Einige der besten Gemini-Funktionen haben wir für Euch bereits zusammengefasst. Auch in unserem Test hat das Google Pixel 8a die vollen fünf von fünf möglichen Sternen abgeräumt. Vor allem das lange Update-Versprechen von sieben Jahren und die lange Akkulaufzeit sind für ein Smartphone in dieser Preisklasse richtig spannend.

Bei Amazon zum Bestpreis erhältlich

Amazon bietet Euch das Google Pixel 8a am heutigen Black Friday für 429 Euro und damit zu einem richtig guten Preis an, billiger bekommt Ihr das Gerät aktuell bei keinem anderen Shop. Prime-Student-Mitglieder sparen hier noch mal weitere 50 Euro, was das Angebot vor allem für Studis, bei denen der Geldbeutel nicht so locker sitzt, interessant macht.

Der Preis gilt nur für die schwarze Version des Smartphones mit 256 GB SSD und 8 GB RAM. Ihr braucht nicht so viel Speicher? Das Google Pixel 8a mit 128 GB kostet aktuell 389 Euro*. Das ist zwar auch ein richtig guter Deal, allerdings könnt Ihr hier bei anderen Anbietern noch einige Euros mehr sparen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Google Pixel 8a im Jahre 2024 noch spannend für Euch? Lasst es uns wissen!