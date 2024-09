Interessiert Ihr Euch für das neue Google Pixel 9, solltet Ihr Euch in Feierlaune bringen. Denn klarmobil feiert Geburtstag und bietet das Android-Smartphone gerade mit einem 5G-Tarif zum absoluten Spitzenpreis an. Bestellt Ihr Euch das Gerät jetzt noch vor, bekommt Ihr direkt die größere Speichervariante nach Hause geliefert. In diesem Artikel haben wir uns das Angebot einmal näher für Euch angeschaut.