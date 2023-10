Google Pixel Buds Pro: Update liefert neue KI-basierte Funktionen

Wie Google's Pixel Buds Pro Conversation Awareness funktioniert

Eine der wichtigsten Neuerungen der Pixel Buds Pro ist die neue Gesprächserkennung, die in der Pixel-Buds-App eingeschaltet werden kann. Wenn sie aktiviert ist, erkennen die Pixel Buds Pro, wenn Ihr Euch mit jemandem unterhaltet, und pausiert die Musikwiedergabe. Die In-Ear-Kopfhörer setzen die Wiedergabe automatisch fort, wenn Ihr aufhört zu sprechen oder keine weiteren Gespräche erkannt werden.

In erster Linie ist die Conversation Awareness eine ähnliche Freisprechfunktion, die Apple kürzlich den AirPods Pro 2 hinzugefügt hat. Allerdings schaltet die Google-Version in den Transparenzmodus, während die Wiedergabe komplett gestoppt wird, und deaktiviert ANC (Active Noise Cancelling), damit Ihr die Umgebungsgeräusche hören könnt. Apple hingegen senkt die Lautstärke nur bis zu einem bestimmten Level.

Google Pixel Buds Pro Hearing Wellness und Clear Calling

Bei Hearing Wellness handelt es sich eher um eine Funktion, die sich auf die Zugänglichkeit und die Gesundheit bezieht und einen Einblick in die aktuelle Lautstärke der Kopfhörer gibt. Außerdem wird die Lärmbelastung ermittelt, der Ihr über 24 Stunden und 7 Tage ausgesetzt seid, und eine gesunde Lautstärke empfohlen. All diese Informationen werden in einem eigenen Bereich in der mobilen App angezeigt.

Zu den neuen Funktionen der Pixel Buds Pro von Google gehört Hearing Wellness. / © Google

Das Update optimiert auch die Stimmen und die Unterdrückung von Hintergrundgeräuschen bei der Verwendung von Clear Calling auf den Modellen Pixel 7 und Pixel 8. Aber für die neuen Pixel 8 und Google Pixel 8 Pro (Test), die mit dem Bluetooth Super Wideband ausgestattet sind, ist die Verbesserung der Sprachbandbreite etwa doppelt so groß.

Zusätzlich erhält das Pixel-8-Duo eine bessere Audioübertragung beim Spielen, wenn es mit den Pixel Buds Pro gekoppelt ist. Zudem sorgt Google für eine bessere Kompatibilität der Pixel Buds Pro mit Chromebooks. Dazu gehören die Unterstützung von Steuerelementen und Modus-Umschaltung sowie die Aktualisierung der Software der Google Buds.

Die Nutzer sollten automatisch über das verfügbare Update informiert werden. Solltet Ihr jedoch keine erhalten haben, könnt Ihr die Pixel Buds App auf eurem Handy aufrufen und manuell nach einer neuen Firmware suchen.

