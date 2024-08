Google kategorisiert, was "echtes" Schnellladen beim Pixel ist

Bisher wurde das Aufladen von Pixel-Smartphones mit einem Netzteil, das 7 Watt oder mehr unterstützt, auf dem Sperrbildschirm als "schnelles" Aufladen angezeigt. Im Vergleich zu den meisten aktuellen Standards für Ladegeschwindigkeiten anderer Marken ist dieser Grenzwert jedoch viel niedriger und veraltet.

Wie im Test des Pixel 9 Pro XL (Test) und in den Codes der Android 15 Beta (via Android Authority) entdeckt wurde, wurde dieser Grenzwert geändert und verlangt, dass die Ladegeschwindigkeit des Ladegeräts mindestens 20 Watt betragen muss. Liegt der Adapter unter diesem Schwellenwert, zeigt die Anzeige auf dem Pixel-Handy nur noch den aktuellen Ladestand und die geschätzte volle Ladezeit an.

Googles Pixel 9 Pro XL verfügt über eine schnellere Ladegeschwindigkeit von 37 Watt (PPS), gegenüber 30 Watt beim Pixel 8 Pro. / © nextpit

Den ersten Pixel 9-Nutzern, vor allem denen mit dem Pixel 9 Pro XL, ist jedoch aufgefallen, dass das "schnelle" Laden voraussetzt, dass der Adapter neben der höheren Ladegeschwindigkeit auch einen PPS-Ladestandard (Programmable Power Supply) verwendet. Der aktuelle 45-W-USB-C-Adapter von Google ist mit diesem Standard kompatibel, obwohl es auch Adapter von Drittanbietern gibt, die PPS unterstützen.

Im Moment ist die Änderung nur für die Pixel 9-Serie verfügbar und in der Android 15 Beta enthalten. Es ist nicht bekannt, wann diese Funktion auch für ältere Pixel-Geräte aktiviert wird.

Das Pixel 9 Pro XL von Google lädt langsamer als angekündigt

Neben dem Problem des schnellen Aufladens gibt es aber auch Beschwerden über das Aufladen des Pixel 9 Pro XL. Obwohl das Premium-Handy mit einer schnelleren 37-Watt-Ladespezifikation ausgestattet ist, berichteten Nutzer/innen im Internet, dass die Ladegeschwindigkeit langsamer ist als von Google beworben.

Ein Nutzer berichtete, dass die Ladegeschwindigkeit seines Pixel 9 Pro XL mit dem 45-Watt-Adapter von Google nur maximal 28 Watt beträgt. Ein anderer Nutzer berichtet, dass die Ladegeschwindigkeit des Pixel 9 Pro XL mit einem kompatiblen Anker-Adapter uneinheitlich ist und nur der schnelle Modus am Anfang funktioniert und nach ein paar Minuten gedrosselt wird.

9to5Google hat ebenfalls einen Test durchgeführt und herausgefunden, dass die Geschwindigkeit mit dem neuen Google-Adapter um die 60-Prozent-Marke gedrosselt wird. Und während das Pixel 9 Pro XL in 30 Minuten 70 Prozent erreichen soll, erreichte die Steckdose 65 Prozent.

Einige sagten, dass sich die Leistung (Spannung*Ampere) abhängig von der Temperatur des Geräts und dem Ladezustand ändert, unabhängig von der Marke des Adapters. Es scheint also, dass das Pixel 9 (Pro) mit Ladeschutzmaßnahmen ausgestattet ist, um den Akku zu schonen.

