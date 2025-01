Gemini stellt vermutlich aktuell die Spitze der KI-Funktionalität im Android-Ökosystem dar und ist tief in die Google-Apps und -Dienste integriert. Die Funktionalität, was Drittanbieter angeht, ist derzeit allerdings noch begrenzt – zumindest bis jetzt. Das könnte sich mit dem kommenden Galaxy S25 ändern, da ein Leak darauf hindeutet, dass Gemini die Kontrolle über Samsungs Standard-Apps übernehmen wird.

Leaker Chun Bhai teilte kürzlich Screenshots auf X, die zeigen, dass Gemini mit Samsung-Apps auf einem Galaxy-Gerät interagieren kann. Zu diesen Apps gehören Samsung Notizen, Samsung Kalender und der Samsung Reminder. Der Splash-Screen im Leak deutet darauf hin, dass diese Integration in Zukunft auf andere Samsung-Apps ausgeweitet wird.

Das exakte Gerät hinter den Screenshots wurde nicht identifiziert, aber wir vermuten, dass es sich um das Galaxy S25 handelt, das mit One UI 7 läuft. Stimmt das, deutet diese Entwicklung darauf hin, dass die Integration von Gemini in Samsung-Apps auch auf andere Galaxy-Modelle wie dem Galaxy S24 und dem Galaxy Z Fold 6 ausgeweitet werden könnte.

Gemini auf Samsung-Apps unterstützt nachweislich grundlegende Befehle und Aktionen, hat aber einige Einschränkungen. / © X/u/ChunBhai

Diese Zusammenarbeit zwischen Samsung und Google überrascht nicht wirklich. Bereits im letzten Jahr wurde berichtet, dass die beiden Unternehmen daran arbeiten, die Präsenz von Gemini auf Android-Geräten, insbesondere auf Galaxy-Smartphones und -Tablets, zu erhöhen.

Wie Gemini mit Samsung Apps arbeiten soll

Erhält Gemini Zugang zu den Samsung-Apps, könnt Ihr den KI-Assistenten für Aufgaben wie das Erstellen und Verwalten von Notizen, das Einstellen von Erinnerungen und das Extrahieren von Informationen aus Bildern zur Verwendung in Kalenderereignissen nutzen. Gemini kann zum Beispiel Notizen zusammenfassen, Erinnerungen organisieren oder ein Bild analysieren, um automatisch Kalendertermine vorzuschlagen.

Die Integration ist jedoch nicht ohne Einschränkungen. Laut den Leaks wird Gemini bestimmte Aktionen nicht unterstützen, z. B. das Teilen von Notizen, das Erstellen von Checklisten in Erinnerungen oder das Erkennen von sich überschneidenden Ereignissen im Kalender, aber diese Mängel könnten in Zukunft behoben werden.

Das Comeback von Bixby: Ein neuer Rivale für Gemini?

Interessanterweise deutet sich an, dass Samsung zusammen mit dem "One UI 7"-Update auch ein verbessertes Bixby vorstellt. Mit einem schnelleren und fortschrittlicheren Sprachmodell soll das neue Bixby angeblich Funktionen wie die Erstellung von Inhalten, das Verständnis auf dem Screen, natürliche Unterhaltungen und die Fähigkeit, komplexere Befehle zu verarbeiten, bieten – also ähnlich dem, was Gemini und ChatGPT auf der Pfanne haben.

Die Verbesserungen von Bixby werden sich wahrscheinlich auch auf die Standard-Apps von Samsung erstrecken und den Nutzer:innen bestenfalls eine robuste Alternative zu Gemini bieten.

Was haltet Ihr von der möglichen Integration von Gemini in die Samsung-Apps? Würdet Ihr einen Wechsel zu Googles KI-Modell in Betracht ziehen, um euer Galaxy-Device zu verwalten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen – wir würden uns freuen, eure Meinung zu hören!