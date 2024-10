Ein Herbstspaziergang ist schon eine Nummer für sich. Das Laub raschelt unter den Füßen und der Wind flüstert in den Bäumen. Alles könnte so schön sein, wenn die Hände nicht kalt wären. Wenn Ihr auch zu dem Typ Mensch gehört, die nicht gerne Handschuhe tragen, kommt hier die perfekte Alternative für Euch.

Zum Angebot steht der Handwärmer der Marke OCOOPA. Er besteht aus zwei einzelnen Teilen, die magnetisch zusammenhalten. Wahlweise habt Ihr also einen großen Handwärmer oder zwei kleinere. Optisch ist er sehr schlicht gehalten und fällt kaum auf. Es gibt ihn in neun verschiedenen Farben, die sich um wenige Euro im Preis unterscheiden.

Elektrischer Handwärmer bei Amazon

Dank seiner geringen Abmessungen von ‎3,2 x 9,4 x 6 Zentimetern passt er locker in jede Hand- und Jackentasche.Wenn Ihr den Handwärmer anschaltet, könnt Ihr aus vier Heizmodi wählen. Die heißeste Stufe erreicht eine ordentliche Temperatur von rund 60 Grad. Eure zuletzt ausgewählte Stufe speichert das Gadget, sodass bei der nächsten Verwendung die gleiche Hitze abgestrahlt wird. Innerhalb von Sekunden wird der Handwärmer dann heiß und das Gehäuse aus Aluminium sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Wärme.

Jedes der beiden Teile ist mit einem 5.000-Milliamperestunden-Akku ausgestattet, sodass Euch zusammenfassend eine Leistung von 10.000 Milliamperestunden zur Verfügung steht. Der Hersteller verspricht eine ziemlich lange Laufzeit von bis zu 16 Stunden. Besonders cool: Ihr könnt den Handwärmer auch als Powerbank benutzen und Euer Smartphone insgesamt bis zu dreimal damit aufladen.

Das kostet Euch das Gadget

Den Handwärmer gibt es, abhängig von der Farbe für die Ihr Euch entscheidet, für einen Preis ab 39,99 Euro. Prime-Mitglieder zahlen sogar nur 35,99 Euro. Das kostenlose Prime-Probeabo lohnt sich hier also direkt. Zusätzlich könnt Ihr bei Amazon aktuell einen 15-Prozent-Coupon aktivieren und so extra sparen. So stehen am Ende dann nur noch 30,50 Euro (für Prime-Kunden) oder 34 Euro auf der Rechnung. Der Rabatt gilt jedoch nur noch bis zum 20. Oktober. Wenn Ihr stets warme Hände haben wollt, solltet Ihr Euch also besser beeilen.

Affiliate Angebot OCOOPA Elektrische Handwärmer Jetzt mit 15 % Rabatt sichern | Vier Heizmodi | Insgesamt 10.000 mAh Akkukapazität

Wie findet Ihr den Handwärmer? Benutzt Ihr noch die herkömmlichen Modelle zum Kochen?