Viele Internetanbieter werben mit attraktiven Prämien – doch meist sind diese an zusätzliche Gebühren oder hohe Einmalzahlungen gebunden. Nicht so bei Vodafone! Hier gibt es aktuell eine PlayStation 5 Slim als Gratis-Zugabe, wenn Ihr Euch für den GigaZuhause CableMax 1000 entscheidet. Wir haben uns den Deal im Detail angesehen.

Ihr haltet nach einem neuen Internetanbieter Ausschau, möchtet aber nicht einfach nur einen Tarif buchen, sondern auch von einem echten Mehrwert profitieren? Dann lohnt sich das aktuelle Vodafone-Angebot. Wenn Ihr Euch für den GigaZuhause CableMax 1000 entscheidet, surft Ihr mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 1.000 MBit/s und bekommt obendrein die PlayStation 5 Slim Digital Edition samt Controller dazu – ohne versteckte Zusatzkosten oder Zuzahlungen.

Schnelles Internet und Playstation 5 Slim: Das erwartet Euch bei Vodafone

Der CableMax 1000 verfügt über die aktuell schnellste Download-Bandbreite, die Vodafone zu bieten hat. Sie erreicht bis zu 1.000 MBit/s, während Ihr beim Upload auf 50 MBit/s kommt. Dadurch könnt Ihr problemlos Online-Games zocken oder Eure Lieblingsserie rauf und runter schauen. Selbst Live-Streaming ist mit dieser Geschwindigkeit kein Problem mehr – vorausgesetzt, Ihr habt einen entsprechenden Anschluss.

Die Sony Playstation 5 Slim in der digitalen Version (rechts) bietet Vodafone aktuell zum Tarif an. / © Sony

Das Kabel-Internet bietet Euch zudem eine gratis Telefon-Flat und einen Wechselvorteil. Letzterer ist vor allem deshalb spannend, weil Ihr bereits jetzt den Tarif mit allen Vorteilen buchen könnt, aber erst zahlen müsst, wenn Euer alter Internet-Vertrag abläuft. Zumindest dann, wenn der alte Vertrag maximal 12 Monate Restlaufzeit hat. Falls Ihr zudem Kabelfernsehen hinzubuchen wollt, könnt Ihr dies über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten ebenfalls kostenlos tun. Nach Ablauf werden dann 2,99 Euro monatlich zusätzlich fällig.

Playstation 5 kostenlos: So viel zahlt Ihr wirklich für das Internet-Angebot

Kommen wir jetzt zum Wichtigsten: den Kosten. Bei Vodafone zahlt Ihr für die größte Tarif-Variante 44,99 Euro. Die Mindestlaufzeit beträgt zwei Jahre und Anschlusskosten gibt es hier keine. Allerdings verlangt Vodafone noch einmalig 6,99 Euro für die Versandkosten des Routers. Das spannende hier ist jedoch, dass Ihr auch ohne die Playstation 44,99 Euro zahlt – und das schon seit einigen Monaten. Dementsprechend, können wir hier tatsächlich von einer Gratis-Zugabe reden. Die genauen Tarif-Daten haben wir Euch nachfolgend noch einmal zusammengefasst.

Vodafone GigaZuhause CableMax 1000 Download-Bandbreite max. 1.000 MBit/s Upload-Bandbreite max. 50 MBit/s Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 44.99 Anschlusskosten Entfallen Sonstige einmalige Kosten 6,99 € Monatliche Kosten für Router Vodafone Station – Entfallen

Gut, gratis ist (fast) nichts im Leben. Ihr müsst nach wie vor die 44,99 Euro für den Tarif zahlen, allerdings keinen zusätzlichen Aufpreis für die Konsole. Beachtet allerdings, dass dieser Deal nur für Neukunden gilt. Zudem bekommt Ihr die PS5 erst nach drei Vertragsmonaten zugesandt. Damit Ihr das begehrte Stück auch sicher zugeschickt bekommt, müsst Ihr zudem einige Schritte befolgen. Zuerst wählt Ihr den CableMax aus und folgt dem Bestellprozess. Im Check-out (also an der Online-Kasse) könnt Ihr Euch dann nach der Bestellung für Playstation 5 registrieren. Hierfür müsst Ihr Euch auf der Prämienseite von Vodafone anmelden.

Guter Deal oder reine Abzocke?

Nutzt Ihr die Vodafone Station, erhaltet Ihr "Super WLAN" kostenlos dazu. Soll es eine Fritz!Box werden, könnt Ihr aus verschiedenen Modellen auswählen. Hier müsst Ihr allerdings mit zusätzlichen Kosten ab 5,99 Euro pro Monat rechnen. Entscheidet Ihr Euch für die günstigste Variante, werden somit monatlich 44,99 Euro* und insgesamt 1.086,75 Euro fällig. Klingt erstmal recht viel nach 24 Monaten, ist aber für einen solchen Tarif absolut nicht unüblich.

Zum Vergleich: Bei der Telekom zahlt Ihr für dieselbe Download-Bandbreite aktuell zwar nur 19,99 Euro* monatlich, ab dem 7. Monat jedoch 69,95 Euro, sowie einen einmaligen Anschlusspreis von 69,95 Euro. Dadurch entstehen hier Gesamtkosten von 1.448,99 Euro – und das ohne eine Zugabe. Auch die Effektivkostenrechnung zeigt, dass Ihr hier einen guten Deal abschließt. Denn die Playstation 5 Slim in der digital Edition gibt es gerade für 419 Euro im Netz. Dadurch zahlt Ihr effektiv monatlich nur noch 27,99 Euro für den Tarif. Dennoch bleiben 44,99 Euro auf der Rechnung stehen, die Ihr ebenfalls bereit sein müsst, zu zahlen.

Dadurch ist dieser Deal wirklich spannend. Habt Ihr also die Voraussetzung, eine solche Internetverbindung zu nutzen und habt die Nase voll von langsamen Bandbreiten, solltet Ihr Euch dieses Angebot nicht entgehen lassen. Außerdem könnt Ihr mit der Playstation 5 sicherlich dem ein oder anderen eine Freude machen. Natürlich könnt Ihr dank des schnellen Internets auch selbst problemlos zeigen, wie gut Euer Zielwasser in Call of Duty wirkt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Bei welchem Anbieter seid Ihr unter Vertrag? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!