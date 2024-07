Apple veröffentlicht mit der iOS 18 Beta für Entwickler jetzt die dritte Beta, die einige bemerkenswerte Änderungen mit sich bringt, darunter dynamische Hintergrundbilder und einige Verbesserungen der ursprünglichen Funktionen, bereits mit den vorherigen Beta-Versionen eingeführt wurden. nextpit verrät Euch, was Euch mit diesem Update alles erwartet.

Dynamische Hintergrundbilder

Neben einer umfassenden Überarbeitung des Startbildschirms und des Kontrollzentrums hat Apple in iOS 18 auch neue Hintergrundbilder eingeführt. Mit iOS 18 Beta 3 wurde die neue Option "Dynamisch" für diese Hintergrundbilder hinzugefügt.

Soweit wir wissen, bietet die Option "Dynamische Hintergrundbilder" farbwechselnde Hintergrundbilder, die sich je nach Tageszeit ändern. Das Design oder die Farbe scheint jedoch bestenfalls zufällig zu sein, wobei der einzige nennenswerte Effekt dunklerer Farben in der Nacht auftritt.

Dunklere App-Symbole

In iOS 18 ist es möglich, das Design und die Farbe der App-Symbole zu ändern und einen dunklen Modus auf diese Symbole anzuwenden. Mit der neuesten Beta-Version wird die Verfügbarkeit des dunklen Modus auf weitere Anwendungen von Drittanbietern wie Tesla, Discord und YouTube ausgeweitet, um nur einige zu nennen.

Drei verschiedene Homescreen-Layouts im Dark Mode, die veranschaulichen, wie sich die Oberfläche an verschiedene Themen und Benutzereinstellungen anpasst. / © Apple

Die Nutzer::innen können diese App-Symbole immer noch anpassen und automatische Farbeffekte für unterstützte App-Symbole auswählen oder manuell dunkle, helle oder getönte Schattierungen wählen. Bei den meisten Erstanbieter-Apps wie Apple Maps ändern sich die Icons automatisch je nach Farbmodus (Tag oder Nacht) Eures gesamten Systems.

Neu gestaltete Sticker und Emoji-Sektion

Die iOS-Tastatur erhält eine kleine Änderung: Wenn Ihr die Emoji-Tastatur aufruft, findet Ihr jetzt auch Memojis in den letzten Emoji-Abschnitten. Gleichzeitig können jetzt sowohl statische als auch Live-Sticker in derselben Zeile gesendet werden, ähnlich wie Texte oder Emojis. Insgesamt sind die Emojis und Memojis größer als bisher.

Die Fotos-App wird besser

Mit dem Update auf iOS 18 hat Apple der Fotos-App die größte Oberflächenänderung seit vielen Jahren verpasst. Die ersten Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer waren jedoch gemischt: Einige bezeichneten die App als unübersichtlich und gewöhnungsbedürftig im Vergleich zur alten Version.

Glücklicherweise hat Apple in der iOS 18 Beta 3 einige dieser Beschwerden behoben, z. B. wurde eine Auswahl-Schaltfläche dauerhaft im oberen Menü neben der Such-Schaltfläche hinzugefügt. Außerdem wird beim Durchsuchen einzelner Fotos jetzt die tatsächliche rechteckige Form des Fotos angezeigt, während vorher die Ecken abgeschnitten waren und beim Betrachten nicht die Ränder des Bildschirms einnahmen.

Bessere Taschenlampen-App

Neben dieser konzentrierten Änderung wird Apple auch das Erscheinungsbild der integrierten Taschenlampen-App ändern. In der Beta 3 wird beim Starten der Taschenlampen-App eine größere Animationsbox angezeigt. Gleichzeitig werden die Steuerelemente für Intensität und Winkel visuell besser dargestellt. So wird zum Beispiel der entsprechende LED-Lichtstrahl in das Taschenlampen-Symbol im Kasten eingeblendet.

Weitere Änderungen in iOS 18 Beta 3

Zu den kleineren Änderungen in iOS 18 Beta 3 gehört die verbesserte Lesbarkeit der farbigen Icons und Schaltflächen im Kontrollzentrum, die jetzt lebendiger sind als zuvor. Die einfarbigen Schaltflächen haben jetzt etwas transparentere Ränder. Außerdem erhalten einige einzelne Verknüpfungen in der Konnektivität wie AirDrop und Wi-Fi Untermenü-Optionen, wodurch der zusätzliche Schritt zum Aufrufen der Einstellungen der jeweiligen Verknüpfung reduziert wird.

Seid Ihr im Developer-Programm von Apple angemeldet? Habt Ihr andere Änderungen entdeckt, die hier nicht erwähnt wurden? Wir freuen uns über Eure Beiträge – unten im Kommentarbereich!