iOS 18 ist eines der bisher größten Updates fürs iPhone . Es wird bereits auf kompatible Modelle ausgerollt, aber nicht alle neuen Funktionen kommen auch auf allen iOS-18-tauglichen iPhones an. Im Folgenden findet Ihr eine Übersicht über die Funktionen, die auf älteren iPhones leider nicht verfügbar sein werden.

Funktionen, die mit älteren iPhones nicht kompatibel sind

Apple Intelligence

Apple Intelligence ist vermutlich die wichtigste Neuerung, die iOS 18 mitbringt. Aufgrund des Ressourcenbedarfs werden jedoch nur das iPhone 15 Pro (Test), das iPhone 15 Pro Max (Test) sowie die iPhone-16-Serie diese KI-Funktionen unterstützen, außerdem noch Macs und iPads ab dem M1-Chip. Die ersten Funktionen umfassen u.a. die Writing Tools für Zusammenfassungen und Korrekturlesen, intelligentere Antwortvorschläge, Aufräumen in Fotos und das Reduzieren von Unterbrechungen. Siri wird auch einige Teilverbesserungen erhalten, die komplett neue Siri ist aber erst für später angedacht.

Image Playground und Genmoji sollen im Dezember eingeführt werden, möglicherweise mit ChatGPT-Integration. Andere KI-Funktionen wie Screen Awareness und App-übergreifende Siri-Kontrolle werden erst für 2025 erwartet. Es ist unklar, ob Apple plant, diese Funktionen mit zukünftigen Updates auch auf ältere iPhones zu bringen. Aber allein aufgrund der benötigten Rechnen-Power erwarten wir, dass die Apple-Intelligence-Features auch langfristig nur den oben erwähnten Modellen vorbehalten sein werden.

Apples Clean-Up-Funktion kann Motive in Fotos löschen, heilen und verpixeln / © Apple

Eye Tracking und Musik-Haptik

Diese neuen Funktionen zur Barrierefreiheit funktionieren nur auf dem iPhone 12 und neueren Modellen, nicht aber auf dem iPhone 11, iPhone XR und iPhone XS. Eye Tracking ermöglicht eine freihändige Navigation, indem Augenbewegungen in einen Cursor umgewandelt werden, während Music Haptics synchron zur Musik Vibrationen erzeugt, die Nutzer:innen mit Hörbehinderungen helfen sollen.

Apples Eye-Tracking-Funktion für iPhone und iPad nutzt maschinelles Lernen. / © Apple

Verbessern oder Verstärken des Audio-Dialogs

Eine neue Funktion in der Apple-TV-App, Enhance Audio Dialogue, verbessert die Sprachausgabe in Filmen und Videos. Die Boost-Option sorgt für weitere Audioverbesserungen. Diese Funktion funktioniert auf dem iPhone 11 und SE 2, aber nicht auf dem iPhone XR oder XS.

Nachrichten über Satellit

Ursprünglich mit dem iPhone 14 als SOS-Funktion für Notfälle eingeführt, erweitert iOS 18 die Satellitenverbindung, um Nachrichten auch außerhalb von Notfällen zu versenden. Diese Funktion ist nur mit den iPhone-14-, iPhone-15- und iPhone-16-Serien kompatibel.

Anrufaufzeichnung mit Transkription

iOS 18 bringt uns endlich auch das Aufzeichnen von Anrufen. Diese Funktion ist auf dem iPhone 12, iPhone SE 3 (2022) und späteren Modellen verfügbar. Sie ermöglicht es Euch, Anrufe aufzuzeichnen (wobei die andere Partei benachrichtigt wird) und Texttranskriptionen sowohl für Anrufe als auch für Notizen zu erhalten.

Ein iPhone als Smart Key für smarte Schlösser verwenden

In iOS 18 können iPhones jetzt als intelligente Schlüssel für smart Schlösser dienen. Diese Funktion ist jedoch auf das iPhone 11 und neuere Modelle mit UWB (Ultrabreitband)-Chipsatz beschränkt und erfordert, dass Smart Key zur Home-App hinzugefügt wird.

Funktionen, die für alle iPhones verfügbar sind

Wie üblich werden einige Funktionen auf allen iPhones verfügbar sein, die iOS 18 erhalten. Dazu gehören Anpassungen des Homescreens, ein überarbeitetes Control Center, RCS-Unterstützung und mehr. Eine vollständige Liste dieser Funktionen und ihrer Verfügbarkeit findet Ihr in unserem iOS-18-Guide.

Mit vordefinierten Designs wird der Wechsel von einem Gesamtlayout zu einem anderen viel einfacher sein. / © nextpit

Welche iPhones werden auf iOS 18 aktualisiert?

Alle iPhones, die auf iOS 17 aktualisiert wurden, erhalten dieses Jahr auch iOS 18. Dass einige Funktionen aufgrund von Hardwarebeschränkungen nicht auf alle kompatiblen Modelle kommen, haben wir bei iOS 17 im letzten Jahr allerdings nicht gesehen.

Dies sind die Modelle, die iOS 18 erhalten:

iPhone 16 (Plus) und iPhone 16 Pro (Max)

iPhone 15 (Plus) und iPhone 15 Pro (Max)

iPhone 14 (Plus) und iPhone 14 Pro (Max)

iPhone 13, iPhone 13 mini und iPhone 13 Pro (Max)

iPhone 12, iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro (Max)

iPhone 11 und iPhone 11 Pro (Max)

iPhone XR

iPhone XS (Max)

iPhone SE 2. Generation (2020)

iPhone SE 3. Generation (2022)

Auf welche dieser iOS-18-Funktionen seid Ihr am meisten gespannt? Und gehört Ihr zu denen, die bei manchen Neuerungen in die Röhre schauen? Schreibt es uns in die Kommentare!