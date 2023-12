Irres Angebot: Google Pixel 8 Pro mit Tarif so günstig wie selten!

Bereits wenige Wochen nach Release haut MediaMarkt gerade das Google Pixel 8 Pro in einem wirklich spannenden Tarif-Deal raus. Ihr sichert Euch hier nicht nur das diesjährige Flaggschiff, sondern schließt auch einen der Handyvertrag mit 50 GB Datenvolumen von o2 ab. Zusätzlich gibt es noch mal 100 Euro geschenkt. Warum sich das lohnt, erfahrt Ihr in diesem Tarif-Check.

Passend zum Jahresende hat MediaMarkt die Spendierhosen an und haut nicht nur das Apple iPhone 14 mit dem o2 Mobile M Boost raus, sondern hat auch das Google Pixel 8 Pro in einem spannenden Tarif-Deal auf Lager. Ihr bekommt das Google-Flaggschiff in der 128-GB-Variante ebenfalls mit dem bereits genannten o2-Tarif und zahlt hier gerade einmal 34,99 Euro monatlich.

Wie gut das Smartphone wirklich ist, könnt Ihr in unserem Test zum Google Pixel 8 Pro nachlesen. Kurz zusammengefasst erwartet Euch hier eine herausragende Pixel-Kamera, ein unglaublich langes Update-Versprechen von 7 Jahren, eine sehr gute Alltagsperformance dank Google Tensor G3 und ein 6,7-Zoll-Display mit variabler Bildwiederholrate.

Das Google Pixel 8 Pro ist mit einer 50-MP-Hauptkamera ausgestattet, die von zwei 48-MP-Objektiven für Ultraweitwinkel- und Teleaufnahmen ergänzt wird. / © nextpit

In diesem Jahr hat der Hersteller allerdings ordentlich an der Preisschraube gedreht und so kostete Euch die Version mit 128 GB Gerätespeicher zu Release satte 1.099 Euro. Mittlerweile ist der Preis hier zwar runtergegangen, allerdings müsst Ihr nach wie vor mit mindestens 940 Euro für ein Neugerät rechnen. Ob der höhere Preis gerechtfertigt ist, könnt Ihr in unserem Vergleich des Pixel 7 Pro und 8 Pro selbst herausfinden.

Das Angebot zum Google Pixel 8 Pro im Überblick

Wie bereits erwähnt, schließt Ihr hier einen Vertrag mit o2 ab. Ihr erhaltet den o2 Mobile M Boost, der über 50 GB Datenvolumen verfügt, welches jährlich um 5 GB steigt, ohne Euch mehr zu kosten. Ihr bindet Euch 24 Monate an den Anbieter und habt in diesem Zeitraum Zugang zum 5G-Netz der Telefónica. Zusätzlich könnt Ihr Daten mit bis zu 300 MBit/s herunterladen.

Monatlich müsst Ihr zudem mit 34,99 Euro rechnen. Hier kommen noch einmal 99 Euro für das Smartphone, sowie eine Anschlussgebühr über 39,99 Euro obendrauf. Versandkosten gibt es keine und bei einem erstmaligen Wechsel in das Netz von o2 und Mitnahme Eurer aktuellen Rufnummer erhaltet Ihr 100 Euro Wechselbonus.

Pixel-Deal Gerät Google Pixel 8 Pro Tarif o2 Mobile M Boost Datenvolumen 50 GB + 5 GB jährlich Download-Bandbreite max. 300 MBit/s Connect-Option Ja 4G/5G 4G LTE / 5G Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 34,99 € Einmalige Kosten (Gerätekosten + Anschlussgebühr) 138,99 € Gesamtkosten (24 Monate) 978,75 € Reguläre Gerätekosten 944,99 € Wechselbonus 100,00 € Effektive monatliche Ersparnis 2,76 € Zum Angebot*

Bei diesem Deal zahlt Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit insgesamt 978,75 Euro. Nehmt Ihr den Wechselbonus wahr, fällt der Preis um 100 Euro und durch die derzeitigen Kosten für das Google Pixel 8 Pro spart Ihr somit effektiv 2,76 Euro im Monat im direkten Vergleich.

Seid Ihr also bereit, Euch für zwei Jahre an o2 zu binden und möchtet das Google Pixel 8 Pro gern Euer Eigen nennen, dann ist der Deal wirklich spannend. Soll es doch ein anderes Flaggschiff sein, haben wir die besten Smartphones des Jahres ebenfalls für Euch herausgesucht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Kauft Ihr Smartphones, selbst für knapp 1.000 Euro, lieber ohne einen verbindlichen Tarif? Lasst es uns wissen!