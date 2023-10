Jackery wird 11: Gratis Mini-Powerstation abstauben!

Jackery feiert Geburtsgag und lädt Euch zu zahlreichen Angeboten ein. Während der Aktion bekommt Ihr neben einem Rabatt von 10 Prozent auch die neue Jackery Explorer 100 Plus beim Kauf eines Aktionsproduktes geschenkt. Welche Powerstations Ihr jetzt günstiger bekommt und was sich hier so richtig lohnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.