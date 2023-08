JBL Soundgear Sense im Kurz-Test: Kopfhörer neu gedacht

Die Soundgear Sense sind die ersten kabellosen offenen Ohrhörer von JBL. Was das überhaupt sein soll und wie die Kopfhörer funktionieren, lest Ihr in diesem ersten Kurz-Test von nextpit. Spoiler-Alarm: Es funktioniert mit Luft – ist aber mehr als heiße Luft!

JBL Soundgear Sense: Design und Verarbeitung

Das Erste, was mir bei einem Gerät immer auffällt, ist das Design, und die Soundgear Sense beeindrucken mit einer Mischung aus einem bekannten Formfaktor und einem einzigartigen Twist. Die Ohrstöpsel werden an den Ohren befestigt, ohne in den Gehörgang gesteckt zu werden. Auf den ersten Blick war ich ziemlich beeindruckt.

Der Klang wird durch die Luft übertragen – so wie in "Echt" ja auch. / © nextpit

Doch je mehr Zeit ich mit ihnen verbringe, desto weniger bequem fühlen sie sich an. Anfangs war ich besorgt, dass sie mir aus den Ohren fallen würden, aber überraschenderweise ist das nicht passiert. Die Soundgear verfügen über einen Drehmechanismus, mit dem sich der Sitz in den Ohren anpassen lässt. Allerdings verfolgt JBL hier einen Einheitsansatz, d. h. Eure einzige Anpassungsmöglichkeit ist auch wirklich dieser Drehmechanismus.

JBL bietet auch ein abnehmbares Nackenband an, das das Gewicht an Eurem Hinterkopf ausgleichen soll. Ich benutze es jetzt schon seit ein paar Stunden und kann immer noch nicht verstehen, warum es mir so unangenehm ist. Es übt einen unnötigen Druck hinter meinen Ohren aus, so dass ich es aufgegeben habe, ihn zu benutzen.

Das Touchpad dieser Ohrstöpsel ist ziemlich groß und daher leicht zu bedienen. / © nextpit

Das Ladegehäuse ist mit 69,5 g relativ schwer. Das ist verständlich, wenn man bedenkt, wie groß die Befestigungsbügel der Ohrhörer sind. Ein interessantes Feature ist die LED-Batterieanzeige. Jedes Mal, wenn Ihr das Etui öffnet, werdet Ihr sofort über den Batteriestatus informiert. Nach meinen Berechnungen kann das Ladeetui die Ohrhörer bis zu achtmal aufladen, was ziemlich beeindruckend ist.