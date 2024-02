Aus für kleine Android-Smartphones? Alle Details zum Asus Zenfone 11 Ultra!

Die Zenfone-Reihe von Asus zählt zu den letzten, wenigen Mini-Android-Smartphones, die mit aktuellen Prozessoren und neuester Software arbeiten. Nun hat sich der Hersteller dem Trend gebeugt und einen Teaser zum Zenfone 11 Ultra veröffentlicht, in dem ein deutlich größeres Display zu erkennen ist. Eine offizielle Ankündigung soll bereits in wenigen Wochen erfolgen.

Trauert Ihr dem iPhone 13 mini (Test) hinterher oder seid genervt von immer größeren Android-Flaggschiffen, dann war das Asus Zenfone bisher eine gute Alternative. Während die Smartphones auf einen leistungsstarken Flaggschiff-Prozessor und ein kompaktes Design setzen, soll sich letzteres nun ändern. Auf der offiziellen Website von Asus ist jetzt ein Teaser aufgetaucht, der das neue Zenfone 11 Ultra mit dem Schriftzug "Expand your vision" (dt.: Erweitere deine Sicht) zeigt.

Das Asus Zenfone 11 Ultra dürfte einen deutlich größeren Bildschirm erhalten. / © Asus

Das lässt ziemlich wenig Spielraum für Spekulationen und so scheint sich der Hersteller nun dem Trend anderer Hersteller zu beugen und das Display des neuen Android-Gaming-Smartphones zu vergrößern. Während das Zenfone 9 (Test) und das Zenfone 10 (Test) noch auf einen 5,9-Zoll-Bildschirm setzten, dürfte das jetzt der Geschichte angehören. Wie groß das neue Panel jedoch wird, ist bisher nicht bekannt.

So gut wird das neue Asus Zenfone 11 Ultra

Bereits am 14. März um 13:00 Uhr deutscher Zeit will Asus das neue Zenfone 11 Ultra vorstellen. Laut einem Leak auf Reddit sind wohl auch die ersten technischen Daten des neuen Smartphones bekannt. Dem Gerücht zufolge erwartet uns voraussichtlich ein abgewandeltes ROG Phone 8 Pro. So will der Tippgeber ein gesamtes Datenblatt zum neuen Zenfone in einem Update des Asus ROG Phone entdeckt haben.

Allem Anschein nach, soll das Display des Zenfone 11 Ultra auf 6,78 Zoll zu wachsen und auf eine adaptive Bildwiederholrate von 1 bis 120 Hz dank LTPO-Technologie zu setzen. Beim Prozessor setzt Asus dem Leak zufolge mit dem Snapdragon 8 Gen 3 auf den aktuellsten Flaggschiff-Prozessor von Qualcomm. Dieser scheint auf eine Speicherkonfiguration von bis zu 16 GB LPDDR5X-RAM und 512 GB UFS4.0-Speicher zu setzen.

Beim Akku erwarten uns 5.500 mAh, was für eine lange Ausdauer spricht. Dieser lässt sich zum einen kabelgebunden mit bis zu 65 W laden und zum anderen kabellos mit 15 W. Zusätzlich sollen uns mit Eternal Black, Skyline Blue, Misty Gray, Verdure Blue, Dessert Sienna fünf verschiedene Farben erwarten. Ein entsprechendes Bild wurde bereits auf X (ehemals Twitter) von Mukul Sharma geleakt.

Diese Farben soll das neue Asus Zenfone 11 Ultra erhalten. / © Mukul Sharma / X

Zu guter Letzt hält Asus scheinbar am 3,5-mm-Klinkenanschluss fest und setzt auf eine 50-MP-Hauptkamera, die durch eine 13-MP-Ultraweitwinkel- und 32-MP-Telekamera ergänzt wird. Informationen zu den Preisen gibt es bisher allerdings noch nicht.

Was haltet Ihr vom Zenfone 11 Ultra? Seid Ihr mit dem aktuellen Trend immer größerer Smartphones zufrieden oder wünscht Ihr Euch kleinere Smartphones zurück? Lasst es uns wissen!