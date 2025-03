Das Deal-Jahr 2025 hat im März richtig Fahrt aufgenommen, denn Amazon veranstaltet derzeit seine Frühlingsangebote. Neben einigen weniger interessanten Deals, tummeln sich hier jedoch auch viele Preiskracher. Einen der krassesten Preisstürze erleben gerade etwa die Nothing Ear (Open). Die In-Ear-Kopfhörer sind für kurze Zeit mit einem Rabatt von 33 Prozent so günstig wie noch nie.

Bei den Nothing Ear (Open) handelt es sich nicht um gewöhnliche In-Ears, sondern um sogenannte "offene" Kopfhörer. Diese sollen einen höheren Tragekomfort bieten, ohne auf die gewohnt gute Soundqualität zu verzichten. Wie üblich hat Nothing viel Arbeit in das Design gesteckt und bietet sogar eine ChatGPT-Integration an. Das lässt sich der Hersteller in der Regel mit über 140 Euro vergolden. Allerdings sind die Open-Ear-Kopfhörer jetzt im Zuge der Frülingsangebote bei Amazon deutlich im Preis gesunken.

Kopfhörer mit ChatGPT: Das bieten Euch die Nothing Ear (Open)

Bereits in unserem Test zu den Nothing Ear (Open) waren wir besonders interessiert an der versprochenen KI. Denn Nothing hat sich zwar für ChatGPT als digitalen Assistenten entschieden, allerdings gilt das nur, solange Ihr auch ein Nothing-Smartphone, nutzt. Mein Kollege Antoine hat sich bereits in einem Meinungsartikel zur ChatGPT-Integration von Nothing ausgelassen, falls Ihr mehr dazu erfahren möchtet.

Doch auch abseits des ungewöhnlichen Sprachassistenten sind die Nothing Ear (Open) recht spannend. Zum einen fällt direkt das ungewöhnliche Design ins Auge. Denn die Kopfhörer lassen sich über dem Ohr platzieren, um so für einen höheren Tragekomfort zu sorgen. Möglich wird das ganze durch einen Bügel, der direkt an den Buds befestigt ist. Die Open-Ears bieten zudem eine gute Bassleistung und Laufzeiten von bis zu 8 Stunden. Außerdem lässt sich der Equalizer sehr gut personalisieren.

Die Nothing Ear (Open) bieten einen hohen Tragekomfort. / © nextpit

Leider haben die auffälligen Kopfhörer auch einige Nachteile, die für die meisten von Euch nicht allzu sehr ins Gewicht fallen dürften. Nothing hat sich hier für 14,2-mm-Treiber entschieden. Allerdings nimmt die Klangqualität in höheren Lautstärken etwas ab. Zusätzlich fehlen HD-Codecs und auch kabelloses Laden ist hier nicht möglich.

Lohnen sich die Nothing-Kopfhörer im Angebot?

Schauen wir uns also noch den Preis an. Derzeit zahlt Ihr bei Amazon 99,99 Euro für die Nothing Ear (Open). Die Kopfhörer sind erst seit Ende des vergangenen Jahres auf dem Markt und kosten Euch bei vielen Anbietern nach wie vor rund 140 Euro. Das nächstbeste Angebot im Netz liegt derzeit mit 117,90 Euro ebenfalls deutlich höher als das Amazon-Angebot.

Ihr macht hier preislich also ein absolutes Schnäppchen, wenn Ihr es ohnehin auf die Nothing Ear (Open) abgesehen habt. Die Klangqualität hinkt im Vergleich zu In-Ear-Kopfhörern mit HD-Codecs und ANC zwar noch etwas hinterher, allerdings sind sie im Angebot durchaus empfehlenswert. Vor allem dann, wenn Ihr ohnehin ein Nothing-Smartphone nutzt. Ist das Design nicht Euer Fall, haben wir Euch nachfolgend noch einige andere Nothing-Kopfhörer verlinkt, die gerade im Angebot sind. Außerdem haben wir Euch den aktuellen Vergleichspreis direkt mitangegeben.:

Was haltet Ihr von dem Angebot? Sind die Nothing Ear (Open) interessant für Euch oder greift Ihr doch lieber zu klassischen In-Ear-Kopfhörern? Lasst es uns wissen!