Ihr sucht schon länger eine Tastatur für alle Betriebssysteme? Dann haben wir vermutlich für Euch genau das Richtige in den heutigen Prime Deals von Amazon gefunden: Die stylishe Logitech MX Keys Mini ist nicht nur klein, sondern auch komplett universal einsetzbar! Das Ganze mit einem satten Rabatt von 50 Prozent garniert, macht den Kauf im Grunde zum "no brainer", oder? Genau das findet die nextpit-Redaktion für Euch in diesem Beitrag heraus.

Logitech MX Keys Mini kostet bei Amazon gerade nur noch die Hälfte!

Egal, welches Betriebssystem: Die Logitech MX Keys Mini meistert sie alle! / © Logitech | edit by nextpit

Ihr seid nicht nur auf einem Betriebssystem unterwegs? Egal, ob Android, Apple, Linux, MacOS, iOS oder in der VR/MR, mit der Meta Quest 2, Meta Quest 3 oder Meta Quest Pro (Test) – diese optisch attraktive Mini-Tastatur von Logitech beherrscht sie alle. Der Clou: Ihr könnt bis zu 3 Systeme dank verwendeter Flow-Technologie gleichzeitig verwenden. Die Logitech MX Keys Mini kostet beim Hersteller in den drei Farben Hellgrau (mit weißen Tasten) Grafit oder Rosa 119 Euro. Bei Amazon bekommt Ihr sie aktuell um 50 Prozent reduziert – also für 56,90, bzw. 59,90 Euro.

In einem robusten Metallgehäuse kommt die Logitech MX Keys Mini daher und bietet eine intelligente Hintergrundbeleuchtung der Tasten. Was das bedeutet? Näherungssensoren erkennen Eure Hände und aktivieren die Tastaturbeleuchtung, sobald sich einer Euren 10 schlimmen Finger der Tastatur annähern. Und nicht nur das, die Intensität der Hintergrundbeleuchtung passt sich automatisch den Lichtverhältnissen an.

Durch die verwendete Bluetooth Low Energy benötigt Ihr zum einen kein Kabel und zum anderen hält der Akku locker 10 Tage, ohne Hintergrundbeleuchtung sogar 5 Monate. Braucht die Mini-Tastatur dann doch einmal Strom, gibt es auf der Rückseite einen universellen USB-Type-C-Anschluss, über dessen Netzteil ein jedes Smartphone heutzutage verfügt und hier verwendet werden kann.

Wichtig! Eine Verbindung zu der bekannten USB-Unify-Empfängern ist nicht möglich, dagegen aber zu den Logi-Bolt-USB-Empfängern (optional erhältlich). Ein "Klimaneutral"-Siegel bekommt die Tastatur noch on top, da die CO2-Belastung durch die MX Keys Mini auf Null reduziert wurde.

Lohnt der Amazon-Prime-Deal?

Zum Schluss nun die Mutter aller Fragen: Lohnt sich der Amazon-Deal? Schließlich hören sich eine Logitech-Tastatur zum halben Preis erst einmal verlockend an. Und die Antwort lautet: Ja, lohnt sich auf jeden Fall, denn es handelt sich um einen aller Zeiten Bestpreis. Aber! Die Metro Group – also der Media Markt und Saturn – gehen aktuell den Preis mit. Wenn ihre also da gerade seid, könnt Ihr die Tastatur auch da mit nehmen.

Logitech MX Keys Mini ist in drei stylishen Farben erhältlich. / © Logitech | edit by nextpit

Aber Achtung! Es gibt – warum auch immer – auch eine spezielle Apple-Mac-Version. Zwar ist das Standard-Modell auch mit dem Mac kompatibel, aber ich vermute dahinter noch speziellere Apple-Befehle oder Tasten.

Was haltet Ihr von unserem Deal? Sofort zuschlagen oder Vorsicht an der Bahnsteigkante beim Kaufen? Schreibt uns Eure Meinung gern unten in die Kommentare.