Kein Platz? Dann sichert Euch diesen Mini-PC von Geekom für unter 700 €

Vor allem fürs Arbeiten sind Mini-PCs (Bestenliste) eine wirklich gute Wahl. Alles, was sich platzsparend verbauen lässt, ist hier in guten Qualitätsstandards verbaut – dazu zählen Prozessor, Arbeitsspeicher, SSD. Was eher selten High-End-Level erreicht, sind dafür Grafikkarten und natürlich gibt's auch keinen Akku. Für alles, was nicht ins AAA-Gaming abdriftet und was nicht mobil sein muss, ist so ein Mini-PC also ein echter Tipp.

Geekom Mini IT13 mit Intel Core i9

Der Hersteller Geekom hat die Nische der Mini-PCs für sich entdeckt und sich als eine der führenden Firmen etabliert. Und ideal auch für anspruchsvollere Office-Anwendungen ist das Modell Geekom Mini IT13. Das könnt Ihr wahlweise mit Intels Core i5, i7 oder i9 jeweils in der 13. Generation konfigurieren. Dazu gibt's die passenden Grafik-Chips der Intel-Iris-Reihe. Für Casual-Gaming ausreichend. Eine richtige Grafikkarte für High-End-Gaming ist das wie erwähnt nicht.

An Speichern ist eine schnelle 2-TB-SSD (PCIe Gen 4 x4) verbaut und der Arbeitsspeicher liefert 32 GB DDR4 RAM. Dazu ist noch Platz für Speichererweiterungen. In unserem Test zum Geekom Mini IT13 verraten wir Euch, wie gut sich der Mini-Computer in der Praxis schlägt.

Mit Windows 11 Pro, Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6E auf dem neuesten Stand

Die Stärke des Geekom Mini IT13 liegt in der Vielfalt seiner Anschlüsse. Zum Home-Office-Tipp wird er insbesondere durch zwei HDMI-2.0-Ausgänge für externe Monitore. Hinzu kommen zwei USB-C-Slots des Standards USB4 und vier weitere USB-A-Dosen mit dreimal USB 3.2 Gen 2 und einmal UBS 2.0. SD-Kartenleser, Klinkenstecker und 2.5GbE-LAN-Anschluss finden sich ebenfalls am Gehäuse. Der Rechner wiegt nur 652 Gramm und fügt sich mit Maßen von 117 × 112 × 49,2 mm in so ziemlich jedes Home-Office-Setup gut ein. Das Gehäuse aus Metall-Kunststoff-Mix ist dazu stoßsicher und Druck-geschützt.

Rückseiten-Anschlüsse des Geekom Mini IT13

Als Betriebssystem ist Windows 11 Pro vorinstalliert. Drahtlos werden Daten lokal per Bluetooth 5.2 und ins Netzwerk mit Wi-Fi 6E übertragen.

Mit exklusivem nextpit-Rabatt bekommt Ihr den Geekom Mini IT13 (i9) für unter 700 Euro

Aktuell ist der Mini-PC von Geekom von ursprünglich 1.059 Euro auf 899 Euro reduziert. nextpit-Leser sparen aber nochmal extra und so wird der Geekom Mini IT13 zum echten Preis-Leistungs-Tipp, mit Betonung auf Leistung.

Gebt Ihr im Warenkorb den Code "NextIT13" ein, reduziert sich der Preis um weitere 190 Euro. Und so zahlt Ihr am Ende nur noch 699 Euro für den kleinen, aber üppig bestückten Computer. Der Versand wird bei der Auswahl "Standardversand" nicht zusätzlich berechnet.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Nutzt Ihr bereits einen Mini-PC? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!