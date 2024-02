Mittelklasse mit Mega-Leistung gefällig? OnePlus Nord 3 nur noch 369 €!

Nachdem OnePlus seine Smartphones wieder in Deutschland verkauft, erwarten uns auch einige spannende Angebote. So könnt Ihr Euch derzeit mit dem OnePlus Nord 3 eine spannende Mittelklasse zum guten Kurs bei Galaxus sichern. Ob sich der Deal jedoch wirklich lohnt, steht auf einem anderen Blatt.

Fans des chinesischen Herstellers OnePlus musste sich lange Zeit gedulden. Aufgrund eines Patentstreits zwischen Oppo und Nokia konnte der Hersteller seine neuesten Geräte nicht auf dem deutschen Markt anbieten. Mit dem Release des OnePlus 12 gehört das allerdings der Vergangenheit an und OnePlus verkauft seine Smartphones wieder in Deutschland. Logisch also, dass uns auch hier einige Angebote erwarten. Derzeit bekommt Ihr etwa das OnePlus Nord 3 bei Galaxus für gerade einmal 369 Euro.

Das OnePlus Nord 3 nutzt einen 6,75-Zoll-AMOLED-Display mit einer adaptiven Bildwiederholrate von 120 Hz. Die nötige Leistung besorgt ein MediaTek Dimensity 9000, der in der hier angebotenen Variante mit 8 GB RAM und 128 GB Flash-Speicher arbeitet. Der 5.000 mAh starke Akku lässt sich dank 80-Watt-SuperVooc-Netzteil schnell wieder aufladen und die obligatorische 2-MP-Makrokamera findet sich ebenfalls im Nord 3. Der (unnötige) Makroshooter wird durch eine 50-MP-Hauptkamera und eine 8-MP-Ultraweitwinkelkamera ergänzt.

Mit einem MediaTek Dimensity 9000 hat das OnePlus Nord 3 einen älteren Flaggschiff-Prozessor verbaut. / © OnePlus / nextpit

Auch wenn die Leistung wirklich überzeugt und ein ehemaliger Flaggschiff-Prozessor eher selten bei Smartphones bis 400 Euro zu finden ist, enttäuscht das Kamera-Setting. Die beiden sekundären Kamera-Sensoren enttäuschen leider und auch ein Bildstabilisator findet sich hier nicht.

Lohnt sich das Angebot zum OnePlus Nord 3?

Ihr zahlt bei Galaxus derzeit 369 Euro für die kleinere Speichervariante des OnePlus. Der nächstbeste Preis im Netz liegt hier bei 405 Euro und der durchschnittliche Tiefstpreis liegt bei rund 390 Euro. Der bisherige Bestpreis lag am 1. September bei 344 Euro, allerdings handelte es sich hier um einen echten Ausreißer. Dementsprechend macht Ihr hier preislich nichts falsch.

Ist Euch die Speicherkonfiguration zu gering, gibt es das Nord 3 auch mit 16 GB RAM und 256 GB internem Gerätespeicher für 449 Euro bei Galaxus. Hier liegt der nächstbeste Preis derzeit bei 461,99 Euro, allerdings bekommt Ihr das Gerät häufig für rund 430 Euro. Dementsprechend ist dieser Deal nicht wirklich spannend, auch wenn es sich um den derzeitigen Bestpreis handelt.

Für beide Deals gilt, dass Ihr auf die "Misty Green"-Farbe beschränkt seid. Für andere Farben verlangt der Händler mehr Geld. Möchtet Ihr also eine leistungsfähige Mittelklasse und legt keinen großen Wert auf ein starkes Kamera-Setup, seid Ihr mit diesem Deal durchaus gut bedient.

