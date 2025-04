Neue Konkurrenz für die Mittelklasse: Motorola Edge 60 Serie vorgestellt

Die Marke Motorola gibt es schon seit über 40 Jahren. Nachdem das Unternehmen mehrere Male verkauft wurde, legte man 2020 einen Neustart hin und rief die Edge-Serie ins Leben. Diese bekommt nun Zuwachs mit zwei neuen Modellen. Das Motorola Edge 60 und Edge 60 Pro weisen viele Gemeinsamkeiten auf, unterscheiden sich jedoch beim verbauten Prozessor. Beide Geräte sind mit rund 180 Gramm überraschend leicht – trotz ihrer hohen Akkukapazität und einem 6,7-Zoll großen Bildschirm. Wie bereits in den letzten Jahren setzt Motorola auf eine Kooperation mit den Farb-Experten von Pantone und bietet die Smartphones in drei Pantone-Farben an. Zudem erfüllen die Geräte den IP68-Standard, was sie gegen Staub und Wasser beständig macht.