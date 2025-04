Neue Google-Messages-Funktion bringt Spam-Nachrichten zum Schweigen

Von "Stopp" zu "Abbestellen": Ein verfeinertes Tool

Letztes Jahr testete Google eine "Stopp"-Schaltfläche in der Messages-App, mit der sich Nutzer/innen schnell von Werbe- oder unerwünschten Nachrichten abmelden konnten. Jetzt wurde die Funktion zu einer weiterentwickelten Version weiterentwickelt, die im Rahmen des Messages-Beta-Programms eingeführt wird: Unsubscribe/Subscribe.

Die Funktion erscheint als hervorgehobene "Abmelden"-Aktion unter einer Nachricht oder Unterhaltung. Wenn Ihr drauftippt, erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem erklärt wird, dass eine "STOP"-Antwort an den Absender gesendet wird - wie bei der Standardmethode zum Abbestellen von Marketingtexten.

Die Nutzer können einen Grund für die Abmeldung angeben und haben die Möglichkeit, Spam zu melden. Die bestehende Option Spam blockieren und melden bleibt im Chat-Menü verfügbar.

Zusätzlich zur Abmeldung werden die Nutzer/innen gebeten, einen Grund für die Abmeldung anzugeben. Nach Angaben von Google werden diese Informationen an Unternehmen weitergegeben, damit diese das Nutzerverhalten besser verstehen können. Es gibt auch eine Option, um die Nachricht als Spam zu markieren, wodurch der Absender gemeldet werden kann.

Wenn Ihr Eure Meinung ändert, ersetzt eine optionale Schaltfläche "Abonnieren" die Option zum Abbestellen und ermöglicht es Euch, weiterhin Nachrichten von diesem Absender zu erhalten. Die klassische Blockier- und Meldefunktion ist weiterhin verfügbar und kann über das Drei-Punkte-Menü in jedem Chat aufgerufen werden.

Laut Googles Entwicklerseite (via Android Authority) funktioniert die Abmeldefunktion mit RCS Business Messages (RBM) in mehreren Ländern, darunter die USA, Deutschland, Frankreich, Indien und Großbritannien. Derzeit wird die Funktion schrittweise eingeführt, so dass sie möglicherweise noch nicht für alle Nutzer/innen sichtbar ist. In der Zwischenzeit werden auch die Backend-Tools eingeführt, mit denen Unternehmen Opt-outs verwalten können.

Ein Trend bei Anti-Spam-Tools

Google ist nicht der Einzige, der gegen Spam vorgeht. WhatsApp hat letztes Jahr eine ähnliche Abmeldefunktion eingeführt, die den Nutzern mehr Kontrolle über geschäftliche Nachrichten und Werbeaktionen gibt.

Es ist erwähnenswert, dass Google Messages auch über eine Betrugserkennung verfügt, die verdächtige Nachrichten mit bösartigen Links oder betrugsähnlichen Mustern erkennen kann. Die neue Schaltfläche "Abmelden" ergänzt dies, indem sie auf legitime Marketingnachrichten abzielt, die die Nutzer/innen möglicherweise nicht mehr erhalten möchten.