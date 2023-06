Nothing Phone (2): Erste Renderbilder zeigen neues Design

Das Nothing Phone (2) ist designtechnisch betrachtet eines der am meisten erwarteten Smartphones, welches vermutlich in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt kommen wird. Nachdem die Markteinführung in weiteren Ländern wie den USA offiziell bestätigt wurde, ist der Hype um das Gerät offensichtlich noch einmal zum Vorgänger angewachsen. Jetzt wurden neue Renderbilder des Nothing Phone (2) veröffentlicht, die mehr Aufschluss über das neue Design geben sollen. Man muss schon genauer hinschauen, um das leichte Facelifting der nächsten Generation zu erkennen.