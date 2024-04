Nur kurze Zeit: Google Pixel Buds Pro bei Amazon zum Spitzenpreis

Die Pixel Buds Pro von Google sind eine preiswerte, aber trotzdem hochwertige In-Ear-Alternative zu Apples AirPods Pro. Die Stöpsel harmonieren insbesondere mit den Pixel-Smartphones optimal, doch auch für andere Android-Geräte lohnen sich die Bluetooth-Kopfhörer. Dies gilt vor allem zum aktuellen Angebotspreis: Amazon bietet Euch die Pixel Buds Pro in der Farbe Coral jetzt nämlich für lediglich 139,40 Euro an. Das ist nicht nur im Vergleich zu anderen Farbvarianten ein deutlicher Rabatt, sondern ist generell ein Spitzenpreis für die Google-Kopfhörer. Doch aufgepasst: Lange wird das Schnäppchen nicht mehr gelten.

Affiliate Angebot Google Pixel Buds Pro

Blitzangebot von Amazon: Darum solltet Ihr schnell zuschlagen

Was auf den ersten Blick vielleicht wie ein Preisfehler aussieht, ist tatsächlich nur ein starkes Blitzangebot von Amazon. Mit satten 39 Prozent Rabatt erhaltet Ihr die Pixel Buds Pro in der Farbe Coral für unschlagbare 139,40 Euro. Im Netz gibt es derzeit keinen anderen Anbieter, der die In-Ear-Kopfhörer auch nur annähernd so günstig verkauft. Generell waren die Stöpsel laut dem Preisverlauf von Geizhals.de nur wenige Tage minimal günstiger zu haben.

Das Schnäppchen zu den Pixel Buds Pro könnte schnell vergriffen sein / © nextpit

Es gibt jedoch einen kleinen Haken: Da es sich hierbei um ein begrenztes Blitzangebot handelt, habt Ihr leider nicht viel Zeit zum Zuschlagen. Der niedrige Preis und die begrenzte Stückzahl könnten dazu führen, dass die Pixel Buds Pro schnell ausverkauft sind. Wenn Ihr Interesse habt, solltet Ihr Euch also beeilen. Einen besseren Deal für die In-Ear-Kopfhörer werdet Ihr wahrscheinlich zeitnah nicht finden.

Pixel Buds Pro – Google Antwort auf die AirPods Pro

Falls Euch die Pixel Buds Pro hingegen noch gar nichts sagen, nehmen wir die Stöpsel zum Abschluss noch mal kurz unter die Lupe. Google setzt bei seinen In-Ear-Kopfhörern auf einen 11-mm-Lautsprecher-Treiber, welcher für einen kraftvollen Klang sorgen soll. Gleichzeitig verfügen die Pixel Buds Pro ebenso über eine starke Geräuschunterdrückung, welche selbst laute Umgebungsgeräusche effektiv dämpft. Falls Ihr doch etwas von Eurer Umgebung mitbekommen möchtet, könnt Ihr einfach den Transparenzmodus aktivieren. Generell funktioniert die Touch-Steuerung dabei stets intuitiv.

Ihr braucht mehr Infos? Hier gibt es den ausführlichen Testbericht der Google Pixel Buds Pro

Mit einer Wiedergabezeit von elf Stunden seid Ihr mit den Bluetooth-Kopfhörern gut für den Tag gerüstet. Bei Bedarf könnt Ihr das Ladecase nutzen, um die Wiedergabezeit auf bis zu 31 Stunden zu verlängern. Besonders praktisch: Schon nach einer 15-minütigen Aufladung könnt Ihr wieder fast drei Stunden Eurer Lieblingsmusik lauschen. Ein weiterer Pluspunkt sind die flexiblen Ohreinsätze in drei verschiedenen Größen, die für einen sicheren Sitz sorgen. Zudem braucht Ihr Euch keine Sorgen vor Schweiß oder Regen zu machen, denn die Pixel Buds Pro sind nach IPX4 gegen allseitiges Spritzwasser geschützt. Insgesamt liefert Euch Google mit seinen Stöpseln also ein exzellentes Gesamtpaket, welches Ihr Euch jetzt bei Amazon zum Sparpreis schnappen könnt.

Affiliate Angebot Google Pixel Buds Pro

Ihr wollt erst die Konkurrenz checken? Das sind die besten In-Ears, die Ihr 2024 kaufen könnt.

Wart ihr schnell genug? Oder seid Ihr ohnehin eher Apple-Fans und greift daher lieber zu AirPods? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.